O SBT só tem a perder com seus descontentamentos internos

Ratinho tornou pública sua insatisfação com o SBT, porque anteciparam a exibição do seu programa na segunda-feira e ele só foi avisado na última hora.

Antes, Celso Portiolli também reclamou da falta de investimentos no “Domingo Legal” e promessas não cumpridas. Isso não é bom.

Ratinho, Celso Portiolli e Cesar Filho sempre foram importantes pontos de apoio para o trabalho que Daniela Beyruti, desde o primeiro dia, vem fazendo no SBT.

Os quatro têm até um grupo de WhatsApp e as trocas de informações, entre eles, sabemos, são frequentes e sempre foram muito positivas. Na base da colaboração. Será que deixaram de ser?

Nesta altura dos acontecimentos, esse é um ruído que não é nada legal, porque pode botar todo um trabalho a perder.

E nada também que uma boa conversa não resolva.

Sempre vale lembrar que, historicamente, o SBT já sofreu perdas importantes por erros parecidos.

Coisa maluca – 1

Não é por nada, mas certas coisas só acontecem aqui.

Começou no sábado, domingo foi muito pior e até agora, no meio esportivo, o assunto número um são os erros de arbitragem cometidos no Brasileirão.

Coisa maluca – 2

Ao que se conclui, diante de todo esse falatório e das malucas decisões tomadas em campo, que nem com o VAR colocado à disposição, pelo menos aqui no nosso quintal, se resolve ou vai resolver alguma coisa. A arbitragem brasileira é muito ruim.

O atestado de incompetência está assinado. E são nulas as chances de melhorar.

Coisa maluca – 3

Mas em meio a esse falatório todo, no que diz respeito aos nossos treinadores, tudo vai da ocasião ou do resultado do próprio time.

Isso além do teatrinho, xiliques e de um ou dois que são extremamente mal-educados.

Tem estreia

André Hernan vai estrear o “Fala Fonte”, segunda que vem, 9h, diário, no YouTube da ESPN Brasil, redes sociais e conteúdos na TV e Disney+.

Zero opinião. Só informação, com apurações em tempo real. Um formato bem diferente.

Prioridade

David Ellison, presidente da Skydance Media, em todas as suas manifestações, tem mostrado muito interesse em avançar no campo esportivo e disputar bravamente novos direitos. Nos Estados Unidos isso já vem acontecendo.

E a Paramount, no geral, deve se dar muito bem com isso. Aqui no Brasil, seguir com os direitos da Libertadores é um dos principais objetivos.

Novo programa

Com apresentação de Caio Sorriso, participação de Gabriel Golim e reportagens de Dan Lacalle, a Rede TV! estreia no próximo dia 12, às 18h, o “American Zone”.

Exibido aos domingos e dedicado aos esportes norte-americanos, o programa trará explicações de regras e táticas, análises e curiosidades do futebol local, basquete, beisebol e hóquei.

Policial

“Cenas De Um Crime” é uma das novas séries da HBO Max, produzida pela Zola Filmes, com estreia no próximo dia 16. Com oito episódios, o thriller policial tem

Débora Nascimento e Fabrício Boliveira como protagonistas.

A história

Os detetives André (Boliveira) e Bárbara (Nascimento), recém-separados, são designados para a investigação do assassinato de um dos maiores empreiteiros do país, que acontece durante uma reunião familiar em uma mansão. A trama gira em torno de um “Quem matou?”.

Pierre Baitelli, Romaní, Bruna Mascarenhas, Letícia Isnard, Daniel Dantas e Augusto Madeira completam o elenco.

Recado

O viúvo do Gilberto Braga, sr. Edgar Moura Brasil, tem todo direito de achar e dizer o que bem entende.

Isto posto, não custaria nada a ele, no mínimo, ser mais respeitoso com a autora Manuela Dias, o elenco e todo pessoal envolvido na nova “Vale Tudo”. Ataques, no plural mesmo, sempre muito vazios, mas ofensivos. Pra quê?

Coisa de craque

Quando aqui se diz que, em TV aberta especialmente, é preciso pensar a Programação como um todo e através de profissionais preparados para isso, a Globo deu só mais um exemplo na segunda-feira.

Grazi Massafera, aparecendo como a vilã Arminda, de “Três Graças”, no intervalo de “Vale Tudo” e comentando a morte da Odete, foi uma jogada de craque. Golaço. Sem necessidade de VAR. Por favor.

Agenda puxada

Entre provas de figurino, gravação de chamadas e participação em programas de TV (Jogo Aberto/Perrengue) e rádio, Chris Flores terá agenda das mais movimentadas na Band, a partir de hoje.

Ao vivo, ela surgirá no “Melhor da Noite” como convidada do quadro ‘Mapa da Vida’. Na segunda, a apresentadora estreia no “Melhor da Tarde”.

Próximo da TMC

Ainda não se pode dar como certo, mas Benjamin Back também está muito perto de acertar com a TMC.

Entendimentos, nesta altura, bem avançados e sem qualquer prejuízo aos seus outros trabalhos, entre CNN e SBT.

