O “sinal de vida” de Michael Schumacher 12 anos após grave acidente

Em 29 de dezembro de 2013, o mundo da Fórmula 1 recebia uma notícia que mudou o rumo do esporte em todo o mundo. O heptacampeão Michael Schumacher sofria um acidente grave de esqui em Méribel, na França.
Desde então, o seu verdadeiro estado de saúde é um mistério, com silêncio e sigilo absoluto por parte de sua família e amigos mais próximos.
O acidente de Schumacher
- Às 8h07 (horário de Brasília) do dia 29 de dezembro de 2013, Schumacher sofreu o acidente nos Alpes Franceses.
- O heptacampeão teve um trauma ao bater com a cabeça e foi levado de helicóptero a um hospital.
- Na ocasião, o quadro foi classificado como “grave traumatismo, hematomas intracranianos e um edema difuso”.
- Schumacher ficou em coma induzido até junho de 2014.
- Em setembro do mesmo ano, voltou para sua mansão em Gland, na Suíça.
Um suposto “sinal positivo” por parte do campeão causou esperança em fãs pelo mundo. O jornalista Stéphane L’Hermitte, do L’Équipe, relatou que o ex-piloto autografou, neste ano, um capacete. A atitude foi considerada o primeiro “sinal positivo” visível em muitos anos.
O gesto teria acontecido em abril de 2025, quando Schumacher deixou as iniciais M.S. em um capacete para a Race Against Dementia, organização fundada por Jackie Stewart, com o apoio de sua esposa, Corinna. Não está claro se ele fez o autógrafo sozinho ou com auxílio.
5 imagensFechar modal.
Michael Schumacher
Mark Thompson/Getty Images2 de 5
Piloto está recluso desde 2013
Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images3 de 5
Ele encerrou a carreira na Mercedes em 2013
Mark Thompson/Getty Images4 de 5
O piloto sofreu acidente em dezembro de 2013, enquanto esquiava nos Alpes Franceses
K. Asif/The India Today Group via Getty Images5 de 5
Michael Schumacher, uma lenda da Fórmula 1
Clive Mason/Getty Images
Segundo L’Hermitte, embora esse ato não signifique que Schumacher esteja recuperado, ele representa “o primeiro tipo de sinal positivo” após longos períodos de silêncio.
“Sua esposa estava segurando a mão dele para assinar? Não sabemos ao certo. Mas é a primeira vez que temos um sinal positivo, quase um sinal de vida”, afirmou.
O jornalista acrescentou que não há confirmação de que ele possa se expressar ou está de fato melhorando de forma visível, apenas indícios que despertam alguma esperança.