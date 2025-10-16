O “sinal de vida” de Michael Schumacher 12 anos após grave acidente

Em 29 de dezembro de 2013, o mundo da Fórmula 1 recebia uma notícia que mudou o rumo do esporte em todo o mundo. O heptacampeão Michael Schumacher sofria um acidente grave de esqui em Méribel, na França.

Desde então, o seu verdadeiro estado de saúde é um mistério, com silêncio e sigilo absoluto por parte de sua família e amigos mais próximos.

O acidente de Schumacher

Às 8h07 (horário de Brasília) do dia 29 de dezembro de 2013, Schumacher sofreu o acidente nos Alpes Franceses.

O heptacampeão teve um trauma ao bater com a cabeça e foi levado de helicóptero a um hospital.

Na ocasião, o quadro foi classificado como “grave traumatismo, hematomas intracranianos e um edema difuso”.

Schumacher ficou em coma induzido até junho de 2014.

Em setembro do mesmo ano, voltou para sua mansão em Gland, na Suíça.

Leia também

Um suposto “sinal positivo” por parte do campeão causou esperança em fãs pelo mundo. O jornalista Stéphane L’Hermitte, do L’Équipe, relatou que o ex-piloto autografou, neste ano, um capacete. A atitude foi considerada o primeiro “sinal positivo” visível em muitos anos.

O gesto teria acontecido em abril de 2025, quando Schumacher deixou as iniciais M.S. em um capacete para a Race Against Dementia, organização fundada por Jackie Stewart, com o apoio de sua esposa, Corinna. Não está claro se ele fez o autógrafo sozinho ou com auxílio.

5 imagens Fechar modal. 1 de 5

Michael Schumacher

Mark Thompson/Getty Images 2 de 5

Piloto está recluso desde 2013

Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images 3 de 5

Ele encerrou a carreira na Mercedes em 2013

Mark Thompson/Getty Images 4 de 5

O piloto sofreu acidente em dezembro de 2013, enquanto esquiava nos Alpes Franceses

K. Asif/The India Today Group via Getty Images 5 de 5

Michael Schumacher, uma lenda da Fórmula 1

Clive Mason/Getty Images

Segundo L’Hermitte, embora esse ato não signifique que Schumacher esteja recuperado, ele representa “o primeiro tipo de sinal positivo” após longos períodos de silêncio.

“Sua esposa estava segurando a mão dele para assinar? Não sabemos ao certo. Mas é a primeira vez que temos um sinal positivo, quase um sinal de vida”, afirmou.

O jornalista acrescentou que não há confirmação de que ele possa se expressar ou está de fato melhorando de forma visível, apenas indícios que despertam alguma esperança.