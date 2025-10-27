27/10/2025
O universo íntimo de Tim Bernardes chega a Brasília

Escrito por Metrópoles
No dia 8 de novembro, o público brasiliense recebe Tim Bernardes no palco do Ulysses Centro de Convenções para uma imersão nas Mil Coisas Invisíveis que habitam o universo do artista. A apresentação integra o Festival Estilo Brasil, realizado pelo Metrópoles com produção da Oh! Artes, que celebra a diversidade da música brasileira com uma programação que ainda traz Martinho da Vila, Paralamas e Caetano Veloso.

Lançado em 2022, Mil Coisas Invisíveis é um álbum que reafirma o lugar de Tim entre os compositores mais sensíveis da nova MPB. Inspirado por referências que vão de Van Morrison a Jorge Ben Jor, o disco reflete sobre espiritualidade, tempo e autoconhecimento. “Percebi que a racionalidade não dá conta de tudo”, contou o músico, revelando o tom contemplativo de faixas como “Mistificar” e “Mesmo se você não ver”.

No palco, o artista revisita também canções de Recomeçar (2017), projeto que marcou sua estreia solo após a trajetória com O Terno. É nesse formato minimalista – voz, piano e guitarra – que ele traduz a força do íntimo, propondo uma experiência que se assemelha a uma conversa direta com o público.

Ao longo da carreira, Tim já firmou parcerias com ícones como Gal Costa, Maria Bethânia, Jards Macalé e Erasmo Carlos. Entre o indie e a MPB, construiu uma obra que concilia lirismo e experimentação, consolidando-se como uma das vozes mais originais de sua geração e que, após seis anos, desembarca em Brasília.

O evento tem o oferecimento do Banco do Brasil Estilo, patrocínio dos cartões BB Visa, Banco do Brasil e Governo Federal. A realização é do Metrópoles, com produção da Oh! Artes.

Programação:

Martinho da Vila
31 de outubro

Tim Bernardes
8 de novembro

 Paralamas do Sucesso & Dado Villa-Lobos
Turnê: Celebrando 40 anos de Clássicos
21 de novembro

Festival Estilo Brasil

Local: Ulysses Centro de Convenções
Ingressos: Bilheteria Digital

 

