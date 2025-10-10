obama-parabeniza-corina-por-nobel-da-paz-e-cita-defesa-da-democracia

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama parabenizou, nesta sexta-feira (10/10), a líder opositora venezuelana María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025. Para Obama, a conquista da política é um lembrete da necessidade de “preservar e defender” a democracia em seu próprio país.
O anúncio foi feito pelo Comitê Norueguês do Nobel, em Oslo. María Corina é uma das principais vozes da oposição democrática ao regime do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.
“Parabéns à nova ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, por sua corajosa luta para levar a democracia à Venezuela”, escreveu Obama na rede X.
O ex-presidente afirmou ainda que o prêmio concedido a Corina “deveria inspirar aqueles que estão comprometidos em lutas semelhantes em todo o mundo”.
Segundo Obama, o Nobel também deve “nos lembrar, àqueles que temos a sorte de viver nos Estados Unidos, que temos uma solene responsabilidade de preservar e defender constantemente nossas próprias tradições democráticas arduamente conquistadas”.
Veja na íntegra:
Congratulations to new Nobel Peace Prize laureate María Corina Machado for her courageous struggle to bring democracy to Venezuela. It should inspire those engaged in similar struggles around the world – and remind those of us lucky enough to live in America that we have a solemn… https://t.co/dcNQmHIQ8d
— Barack Obama (@BarackObama) October 10, 2025
Obama também foi premiado
O ex-presidente norte-americano recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em 2009, no início do primeiro mandato, “por seus esforços extraordinários para fortalecer a diplomacia internacional e a cooperação entre os povos”, segundo o comitê.
À época, o grupo destacou o empenho de Obama em fortalecer organismos multilaterais e promover o desarmamento nuclear.
Governo norte-americano contesta resultado
A gestão do presidente Donald Trump se manifestou insatisfeita com o resultado do Nobel deste ano. Trump, que havia sido um dos indicados após mediar um cessar-fogo em Gaza, não foi premiado.
Horas antes da publicação de Obama, o diretor de Comunicação da Casa Branca, Steve Chueng, afirmou que “o comitê do Nobel provou que coloca a política acima da paz”.
“O presidente Trump continuará alcançando acordos de paz, pondo fim a guerras e salvando vidas”, publicou Chueng no X.
Apesar disso, María Corina mencionou Trump em seu discurso de agradecimento. Ela destacou que foi o republicano quem “ordenou o envio de navios e caças ao Caribe para combater o narcotráfico”.
“Estamos à beira da vitória e, hoje, mais do que nunca, contamos com o presidente Trump. A Venezuela será livre”, declarou a opositora.
Líder vive escondida na Venezuela
Nascida em 1967, María Corina é engenheira, com formação em finanças, e atuou no setor privado antes de se dedicar à política e à defesa dos direitos civis.
Impedida pela Justiça venezuelana de disputar as eleições presidenciais de 2024, a opositora vive escondida desde o pleito, que terminou com a reeleição do presidente em meio a denúncias de fraude e falta de transparência.
4 imagensFechar modal.
Maria Corina
Reprodução2 de 4
Líder da oposição Maria Corina Machado, na Venezuela
Getty Images/ Carlos Becerra3 de 4
María Corina Machado
Jesus Vargas/Getty Images4 de 4
María Corina Machado, candidata da oposição na Venezuela
Pedro Rances Mattey/Anadolu via Getty Images
De acordo com o Comitê Norueguês do Nobel, María Corina foi premiada “por seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo venezuelano e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia”.