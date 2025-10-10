obama-parabeniza-corina-por-nobel-da-paz-e-cita-defesa-da-democracia

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama parabenizou, nesta sexta-feira (10/10), a líder opositora venezuelana María Corina Machado, vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025. Para Obama, a conquista da política é um lembrete da necessidade de “preservar e defender” a democracia em seu próprio país.

O anúncio foi feito pelo Comitê Norueguês do Nobel, em Oslo. María Corina é uma das principais vozes da oposição democrática ao regime do presidente venezuelano, Nicolás Maduro.

“Parabéns à nova ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, María Corina Machado, por sua corajosa luta para levar a democracia à Venezuela”, escreveu Obama na rede X.

O ex-presidente afirmou ainda que o prêmio concedido a Corina “deveria inspirar aqueles que estão comprometidos em lutas semelhantes em todo o mundo”.

Segundo Obama, o Nobel também deve “nos lembrar, àqueles que temos a sorte de viver nos Estados Unidos, que temos uma solene responsabilidade de preservar e defender constantemente nossas próprias tradições democráticas arduamente conquistadas”.

Congratulations to new Nobel Peace Prize laureate María Corina Machado for her courageous struggle to bring democracy to Venezuela. It should inspire those engaged in similar struggles around the world – and remind those of us lucky enough to live in America that we have a solemn… https://t.co/dcNQmHIQ8d — Barack Obama (@BarackObama) October 10, 2025

Obama também foi premiado

O ex-presidente norte-americano recebeu o Prêmio Nobel da Paz, em 2009, no início do primeiro mandato, “por seus esforços extraordinários para fortalecer a diplomacia internacional e a cooperação entre os povos”, segundo o comitê.

À época, o grupo destacou o empenho de Obama em fortalecer organismos multilaterais e promover o desarmamento nuclear.

Governo norte-americano contesta resultado

A gestão do presidente Donald Trump se manifestou insatisfeita com o resultado do Nobel deste ano. Trump, que havia sido um dos indicados após mediar um cessar-fogo em Gaza, não foi premiado.

Horas antes da publicação de Obama, o diretor de Comunicação da Casa Branca, Steve Chueng, afirmou que “o comitê do Nobel provou que coloca a política acima da paz”.

“O presidente Trump continuará alcançando acordos de paz, pondo fim a guerras e salvando vidas”, publicou Chueng no X.

Apesar disso, María Corina mencionou Trump em seu discurso de agradecimento. Ela destacou que foi o republicano quem “ordenou o envio de navios e caças ao Caribe para combater o narcotráfico”.

“Estamos à beira da vitória e, hoje, mais do que nunca, contamos com o presidente Trump. A Venezuela será livre”, declarou a opositora.

Líder vive escondida na Venezuela

Nascida em 1967, María Corina é engenheira, com formação em finanças, e atuou no setor privado antes de se dedicar à política e à defesa dos direitos civis.

Impedida pela Justiça venezuelana de disputar as eleições presidenciais de 2024, a opositora vive escondida desde o pleito, que terminou com a reeleição do presidente em meio a denúncias de fraude e falta de transparência.

De acordo com o Comitê Norueguês do Nobel, María Corina foi premiada “por seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos do povo venezuelano e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia”.