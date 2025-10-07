OCA celebra o Dia das Crianças com programação especial em todas as unidades nesta sexta-feira

O governo do Acre, por meio da Organização em Centros de Atendimento (OCA), convida toda a população para viver momentos de encanto e alegria em evento de celebração ao Dia das Crianças, agendado para sexta-feira, 10, em todas as unidades da instituição.

Com o tema OCA Encantada, o evento promete transformar as centrais de atendimento em um ambiente repleto de cores, música e brincadeiras, preparado especialmente para receber as crianças e suas famílias. A programação será realizada das 7h30 às 13h30.

“Queremos proporcionar um dia inesquecível para as crianças, mostrando que a OCA é também um espaço de afeto e convivência. Com essa festa, reforçamos o compromisso do governo do Acre com o acolhimento e a humanização do serviço público”, destaca a diretora da OCA, Fran Brito.

A programação inclui pintura facial e outras atividades lúdicas, personagens infantis, sessões de cinema, música, distribuição de doces e lembrancinhas. Cada unidade da OCA prepara um ambiente temático próprio, decorado para despertar a imaginação e os sorrisos dos pequenos visitantes.

Para a chefe de Gestão de Pessoas da OCA, Janaína Marques, a festa é uma oportunidade de fortalecer laços entre servidores e comunidade. “Todo o evento foi planejado com muito carinho. O objetivo é ver as crianças felizes, brincar com elas e mostrar que a OCA é um espaço para toda a família”, afirma.

Além de reforçar o compromisso da OCA com a humanização do atendimento público, a festa promove experiências que unem cidadania e afeto. Durante o evento, os atendimentos continuam disponíveis, permitindo que as famílias resolvam pendências enquanto participam das atividades recreativas.

O evento é aberto ao público e contará com o envolvimento de servidores, parceiros e colaboradores, que ajudaram a construir cada detalhe da OCA Encantada, um momento planejado para celebrar a infância, a imaginação e o cuidado com as pessoas.