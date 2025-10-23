OCB/AC e Ufac propõem criação de Frente Parlamentar do Cooperativismo no Juruá

O fortalecimento do cooperativismo no Acre ganhou um novo impulso com a audiência pública realizada nesta quarta-feira, 22, na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, que debateu o tema “Cenário do Cooperativismo no Vale do Juruá: Impacto Econômico e Social”.

O evento foi promovido em parceria entre o Sistema OCB/AC, o Projeto Legal no Acre, vinculado à Universidade Federal do Acre (UFAC), e a Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, reunindo parlamentares, dirigentes de cooperativas, pesquisadores e representantes da sociedade civil para discutir o cooperativismo como vetor de desenvolvimento sustentável e inclusão produtiva no Vale do Juruá.

Participaram seis vereadores, entre eles o presidente da Câmara, Elter de Queiroz Nóbrega, e o vice-presidente, além de lideranças de cooperativas de diversos municípios do Juruá, representantes da UFAC e do Projeto Legal, que apresentaram dados e análises sobre a produção legislativa municipal e o papel econômico do setor cooperativista na região.

Durante a audiência, o presidente do Sistema OCB/AC, Valdemiro Rocha, apresentou propostas estratégicas para fortalecer o diálogo institucional e ampliar o protagonismo do cooperativismo nas agendas públicas locais.

Entre os encaminhamentos aprovados, destacaram-se:

•a criação da Frente Parlamentar do Cooperativismo na Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul;

•a elaboração de uma lei municipal de apoio e fomento ao cooperativismo, a ser construída em conjunto com a OCB, a Câmara e a Prefeitura;

•e a realização de ações de capacitação voltadas a vereadores, gestores públicos e dirigentes cooperativistas, com o objetivo de aprimorar a articulação institucional e governamental do setor.

“A criação dessa Frente Parlamentar é um passo fundamental para fortalecer o cooperativismo como instrumento de desenvolvimento sustentável e inclusão produtiva no Juruá. É importante que o poder legislativo esteja alinhado com as demandas do setor e que possamos construir, juntos, políticas públicas mais eficazes para as cooperativas e seus associados”, afirmou Valdemiro Rocha, presidente do Sistema OCB/AC.

O “novo cooperativismo” e o papel do conhecimento

Representando o Projeto Legal da UFAC, o professor e pesquisador Orlando Sabino destacou o papel estratégico da ciência e das políticas públicas no fortalecimento do que chamou de “novo cooperativismo”, um movimento que combina inovação, gestão moderna e valores comunitários.

“O cooperativismo tem se mostrado uma alternativa sólida para a geração de renda, inclusão produtiva e fortalecimento das comunidades. No Vale do Juruá, essa forma de organização econômica é especialmente relevante, pois alia valores sociais, sustentabilidade e pertencimento regional. Nosso objetivo, no Projeto Legal, é fornecer evidências e dados que ajudem os municípios a planejar políticas públicas mais eficazes e conectadas à realidade local”, ressaltou Orlando Sabino.

O pesquisador também enfatizou que o debate foi produtivo e contou com a participação de agentes públicos e dirigentes de cooperativas de Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Cruzeiro do Sul e outros municípios do Juruá.

“Apresentamos o atual estágio de desenvolvimento de cooperativas como a Copercafé, de Mâncio Lima, e a Coopercintra, de Rodrigues Alves, que incorporam princípios modernos de gestão e inovação. Esse é o movimento que chamamos de ‘novo cooperativismo’, um modelo que agrega ciência, sustentabilidade e protagonismo local. O que falta agora é um apoio mais efetivo do poder público e das instituições regionais para consolidar esse avanço”, completou Sabino.

Câmara reforça apoio e compromisso com o setor

Encerrando a audiência, o presidente da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul, Elter de Queiroz Nóbrega, reforçou o compromisso do Legislativo com o fortalecimento do cooperativismo e anunciou que iniciará, de imediato, as tratativas para a implantação da Frente Parlamentar do Cooperativismo e para a construção de uma lei municipal de fomento ao setor.

“O cooperativismo é uma ferramenta poderosa para o desenvolvimento regional. Vamos unir esforços com o Sistema OCB, o Projeto Legal e as câmaras vizinhas para que essa pauta avance e gere resultados concretos para o povo do Juruá”, afirmou Elter Nóbrega.

Um movimento regional de fortalecimento

O encontro contou com a presença de representantes de nove cooperativas do Vale do Juruá, entre elas Coopercafé, Coopercintra, Central Juruá, Sicredi Biomas e Sicoob CrediSul, além de lideranças municipais e representantes da UFAC.

A audiência resultou em três encaminhamentos principais:

A criação de uma lei municipal de apoio ao cooperativismo; a implantação da Frente Parlamentar do Cooperativismo; a execução de ações formativas para fortalecer a articulação institucional e o desenvolvimento de políticas públicas para o setor.

A iniciativa marca o início de um novo ciclo de cooperação entre o poder público, a academia e o setor produtivo, reforçando o papel do cooperativismo como força transformadora no desenvolvimento sustentável do Acre e da Amazônia.

