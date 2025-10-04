Odete Roitman arma emboscada, mas Maria de Fátima foge com ajuda da mãe em “Vale Tudo”

No capítulo deste sábado (4/10), da novela “Vale Tudo”, Maria de Fátima (Bella Campos) foi salva por sua mãe, Raquel Acioly (Taís Araújo), e pelo marido Ivan (Renato Góes). Todos fugiram de carro após escapar de uma armadilha montada por Odete Roitman (Débora Bloch), em uma fábrica abandonada.

O capanga tentou convencê-la a entrar no carro para buscar o dinheiro, mas Maria de Fátima recusou e continuou tentando escapar. Ela caiu durante a fuga e foi capturada, sendo levada para dentro da fábrica. Quando ele tentou sacar uma arma, a jovem subiu as escadas e se escondeu dentro de um barril, espalhando areia para despistá-lo.

Poliana e Raquel chegaram ao local, mas também foram rendidas pelo capanga. Após dois disparos, Maria de Fátima gritou, alertando o capanga, a mando de Odete, sobre sua presença. O capanga ameaçou atirar no pé de Raquel, mas Fátima interveio, sugerindo que ele dissesse a Odete que havia matado alguém.

Ivan surgiu com sua caminhonete, se escondeu e acertou o capanga na cabeça com uma ferramenta. Maria de Fátima, Raquel, Ivan e Poliana conseguiram fugir de carro, enquanto o atirador ainda disparava em sua direção.