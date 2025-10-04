04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Odete Roitman arma emboscada, mas Maria de Fátima foge com ajuda da mãe em “Vale Tudo”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
odete-roitman-arma-emboscada,-mas-maria-de-fatima-foge-com-ajuda-da-mae-em-“vale-tudo”

No capítulo deste sábado (4/10), da novela “Vale Tudo”, Maria de Fátima (Bella Campos) foi salva por sua mãe, Raquel Acioly (Taís Araújo), e pelo marido Ivan (Renato Góes). Todos fugiram de carro após escapar de uma armadilha montada por Odete Roitman (Débora Bloch), em uma fábrica abandonada.

O capanga tentou convencê-la a entrar no carro para buscar o dinheiro, mas Maria de Fátima recusou e continuou tentando escapar. Ela caiu durante a fuga e foi capturada, sendo levada para dentro da fábrica. Quando ele tentou sacar uma arma, a jovem subiu as escadas e se escondeu dentro de um barril, espalhando areia para despistá-lo.

Veja as fotos

Reprodução/GloboPlay
Odete Roitman arma emboscada, mas Maria de Fátima foge com ajuda da mãe em “Vale Tudo”Reprodução/GloboPlay
Reprodução/GloboPlay
Reprodução/GloboPlay
Reprodução/GloboPlay
Odete Roitman arma emboscada, mas Maria de Fátima foge com ajuda da mãe em “Vale Tudo”Reprodução/GloboPlay
Reprodução/GloboPlay
Odete Roitman arma emboscada, mas Maria de Fátima foge com ajuda da mãe em “Vale Tudo”Reprodução/GloboPlay

Leia Também

Poliana e Raquel chegaram ao local, mas também foram rendidas pelo capanga. Após dois disparos, Maria de Fátima gritou, alertando o capanga, a mando de Odete, sobre sua presença. O capanga ameaçou atirar no pé de Raquel, mas Fátima interveio, sugerindo que ele dissesse a Odete que havia matado alguém.

Ivan surgiu com sua caminhonete, se escondeu e acertou o capanga na cabeça com uma ferramenta. Maria de Fátima, Raquel, Ivan e Poliana conseguiram fugir de carro, enquanto o atirador ainda disparava em sua direção.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost