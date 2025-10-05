Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe

As gravações da cena aconteceram no dia 24 de setembro, no Copacabana Palace, na Zona Sul do Rio de Janeiro.

No local, foram vistos vários veículos, como uma ambulância, carro de polícia e de bombeiros. O corpo da vilã foi envolto em um tecido preto e removido do local. Raquel (Taís Araújo) aparece desesperada na cena.

Na tarde dessa quinta-feira (2), Débora Bloch foi vista novamente no Copacabana Palace gravando outras cenas. Cauã Reymond, intérprete de César, também foi flagrado chegando ao local para gravação da reta final da trama.

Suspeitos do assassinato

Vários são os suspeitos do assassinato da vilã. Confira a maioria deles a seguir:

César (Cauã Reymond): casado com Odete, descobriu que herdaria 50% de seus bens caso ela morresse e já comentou sobre isso com o amigo Olavo;

Celina (Malu Galli): irmã de Odete, sofreu anos de humilhações e descobriu que a vilã escondeu Leonardo da família;

da família; Heleninha (Paolla Oliveira): filha de Odete, descobrirá que a mãe a culpou pela morte do irmão gêmeo;

Afonso (Humberto Carrão): filho de Odete, descobrirá que ela escondeu seu irmão, único compatível para doação de medula que pode salvar sua vida;

Marco Aurélio (Alexandre Nero): declarou que mataria Odete após descobrir que ela sabia de um roubo cometido por ele; ambos já tentaram se matar;

após descobrir que ela sabia de um roubo cometido por ele; ambos já tentaram se matar; Olavo (Ricardo Teodoro): amigo de César, pode querer ajudar o amigo a herdar a fortuna;

Freitas (Luis Lobianco): assistente de Marco Aurélio, já traiu o patrão a mando de Odete e teme por sua segurança, podendo agir por defesa ou lealdade a Marco.

Por sua vez, duas personagens podem ser desconsideradas pelo público. São elas: Leila (Carolina Dieckmann) – assassina na versão original – e Maria de Fátima (Bella Campos) – por decisão do setor de dramaturgia da emissora.

Confira a cena da versão original abaixo.