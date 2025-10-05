05/10/2025
Odete Roitman morre nesta semana em Vale Tudo; veja tudo o que se sabe

Cena da morte de Odete Roitman será exibida nesta segunda-feira (6)

A cena mais aguardada de Vale Tudo vai ao ar nesta semana. Trata-se da morte de Odete Roitman (Débora Bloch), que será exibida nesta segunda-feira, 6 de outubro. Novamente, a Globo deve repetir um dos maiores mistérios da dramaturgia brasileira e não revelar na cena o assassino da vilã.

