“Odete vive”: Paolla Oliveira se fantasia da vilã de “Vale Tudo” em Halloween

Escrito por Portal Leo Dias
Paolla Oliveira surpreendeu os seguidores, nesta sexta-feira (24/10), ao aparecer fantasiada de Odete Roitman, vilã de “Vale Tudo”. A atriz usou a caracterização para uma festa de Halloween em Nova York, nos Estados Unidos. Ela interpretou Heleninha Roitman, filha da vilã, na última novela das 21h.

Nas redes sociais, a musa brincou com o fato da personagem interpreta por Debora Bloch ter encerrado a trama viva após forjar a própria morte e fugir do país: “Flagra: Odete viva e em NY. Tem ícones que nunca morrem, meu bem!”, escreveu ela.

O figurino contou com uma calça de alfaiataria e uma blusa, ambos semelhantes aos usados por Odete quando foi atingida pelos disparos de Marco Aurélio (Alexandre Nero). A produção especial de Paolla, inclusive, também reproduziu o tiro levado pela vilã na reta final da trama, com direito a mancha de sangue e escorregão pela parede, assim como a bilionária “assassinada”.

Nos comentários da publicação, internautas se divertiram com a fantasia da atriz: “Não é de bom tom imitar a mãe, meu bem! O que é isso? Sem personalidade, Heleninha?”, reagiu uma fã, utilizando bordões de Odete. Alice Wegmann e Lucas Leto, que viveram Solange e Sardinha, respectivamente, na trama, também elogiaram a caracterização: “Amei”, disseram os dois.

“Vale Tudo” chegou ao fim em 17 de outubro. A trama foi substituída por “Três Graças” na faixa das 21h da TV Globo.

