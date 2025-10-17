Oferta de falso emprego: modelo é assassinada e tem órgãos retirados

A notícia do assassinato de uma modelo e cantora bielorrussa de 26 anos chocou o mundo na madrugada desta sexta-feira (17/10). Conforme informações divulgadas pelo site Mash, Vera Kravtsova (foto em destaque) tinha 26 anos e foi brutalmente morta após ser atraída por uma falsa vaga de emprego em Bangcoc, capital da Tailândia.
Segundo as autoridades locais, a jovem teve os órgãos removidos por uma quadrilha especializada em tráfico sexual e de órgãos que opera em Mianmar, para onde ela teria sido levada pelos criminosos.
De acordo com as informações divulgadas pelo site, antes de perder a vida ela teria sido mantida em cárcere e feita de escrava sexual.
A jovem era conhecida por ter participado do programa “The Voice”, na Bielorrussía.
A jovem foi atraída por uma falsa promessa de emprego
Ela foi assassinada e teve os órgãos retirados
Ela era conhecida por ter participado do The Voice de seu país
