Oferta de falso emprego: modelo é assassinada e tem órgãos retirados

A notícia do assassinato de uma modelo e cantora bielorrussa de 26 anos chocou o mundo na madrugada desta sexta-feira (17/10). Conforme informações divulgadas pelo site Mash, Vera Kravtsova (foto em destaque) tinha 26 anos e foi brutalmente morta após ser atraída por uma falsa vaga de emprego em Bangcoc, capital da Tailândia.

Segundo as autoridades locais, a jovem teve os órgãos removidos por uma quadrilha especializada em tráfico sexual e de órgãos que opera em Mianmar, para onde ela teria sido levada pelos criminosos.

Leia também

De acordo com as informações divulgadas pelo site, antes de perder a vida ela teria sido mantida em cárcere e feita de escrava sexual.

A jovem era conhecida por ter participado do programa “The Voice”, na Bielorrussía.

3 imagens Fechar modal. 1 de 3

A jovem foi atraída por uma falsa promessa de emprego

Reprodução/X 2 de 3

Ela foi assassinada e teve os órgãos retirados

Reprodução/X 3 de 3

Ela era conhecida por ter participado do The Voice de seu país

Reprodução/X