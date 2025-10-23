Ofertas da semana: até 75% de desconto em mais de 50 jogos para PlayStation, Xbox, PC e Nintendo

Gamers, atenção: esta é uma das semanas mais vantajosas do ano para quem quer ampliar a biblioteca de jogos. As lojas digitais do PlayStation, Xbox, Steam e Nintendo lançaram promoções com até 75% de desconto em títulos de sucesso — válidas até 5 de novembro.

Entre os destaques, Red Dead Redemption 2, God of War: Ragnarok e The Witcher 3 estão com preços reduzidos no PS4 e PS5, enquanto Resident Evil Village, Alan Wake 2 e Control: Ultimate Edition são as estrelas nas plataformas Xbox. No PC, a Steam oferece clássicos e indies como Undertale e Sea of Stars com preços abaixo de R$ 10.

🎮 Principais ofertas por plataforma:

🕹️ PlayStation (PS4 e PS5)

Red Dead Redemption 2 — R$ 74,97

God of War: Ragnarok — R$ 98,96

It Takes Two — R$ 59,67

The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition) — R$ 41,58

Gran Turismo 7 — R$ 98,96

🎮 Xbox One / Series S / Series X

Alan Wake 2 — R$ 81,27

Control: Ultimate Edition — R$ 12,90

Resident Evil Village — R$ 46

Dead By Daylight — R$ 41,99

Monster Hunter Rise — R$ 46

💻 Steam (PC)

Like a Dragon: Infinite Wealth — R$ 89,97

Mass Effect: Legendary Edition — R$ 19,92

Undertale — R$ 4,99

Vampire Survivors — R$ 9,09

Sea of Stars — R$ 64,99

🎮 Nintendo Switch

Sonic Frontiers — R$ 88,50

Dodgeball Academia (brasileiro) — R$ 31,17

The Witcher 3: Wild Hunt — R$ 44,99

Spiritfarer — R$ 9,99

Animal Well — R$ 56,24

Além das versões digitais, o Mercado Livre também traz promoções em mídia física, com títulos como Star Wars Outlaws (R$ 146) e Far Cry 6 (R$ 96,50).

As promoções são por tempo limitado e podem variar conforme a plataforma. É hora de aproveitar os descontos e atualizar sua coleção de games com preços históricos.

Fonte: TechTudo / PlayStation / Xbox / Steam / Nintendo

✍️ Redigido por ContilNet