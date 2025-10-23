23/10/2025
Universo POP
Lorena Maria estuda processar MC Daniel por falta de apoio financeiro ao filho
Maraisa e Fernando Mocó anunciam fim do noivado após idas e vindas
Ana Castela não vai à festa da filha de Zé Felipe; entenda o motivo
Justiça tenta intimar Dudu Camargo em A Fazenda 17, mas não o encontra no local
Após briga com Virginia Fonseca, Bruna Biancardi prepara parceria com Ana Castela
Ex-namorado de Bia Miranda afirma que influenciadora trocou mensagens picantes com Vini Jr.
Histórico: rei Charles III e papa Leão XIV rezam juntos no Vaticano
Horóscopo: os astros revelam o que esperar desta quinta-feira
Coluna da Kelly Kley: Boate X43 será palco da tão esperada X43 Retrô Anos 90’s em Rio Branco
Adele pode fazer seu primeiro show no Brasil em 2026, na Praia de Copacabana

Ofertas da semana: até 75% de desconto em mais de 50 jogos para PlayStation, Xbox, PC e Nintendo

Promoção “Planeta dos Descontos” traz títulos como Red Dead Redemption 2, God of War: Ragnarok e The Witcher 3 por preços imperdíveis

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Gamers, atenção: esta é uma das semanas mais vantajosas do ano para quem quer ampliar a biblioteca de jogos. As lojas digitais do PlayStation, Xbox, Steam e Nintendo lançaram promoções com até 75% de desconto em títulos de sucesso — válidas até 5 de novembro.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 está por menos da metade do preço em semana pré-Halloween — Foto: Divulgação/Steam

Entre os destaques, Red Dead Redemption 2, God of War: Ragnarok e The Witcher 3 estão com preços reduzidos no PS4 e PS5, enquanto Resident Evil Village, Alan Wake 2 e Control: Ultimate Edition são as estrelas nas plataformas Xbox. No PC, a Steam oferece clássicos e indies como Undertale e Sea of Stars com preços abaixo de R$ 10.

🎮 Principais ofertas por plataforma:

🕹️ PlayStation (PS4 e PS5)

  • Red Dead Redemption 2 — R$ 74,97

  • God of War: Ragnarok — R$ 98,96

  • It Takes Two — R$ 59,67

  • The Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition) — R$ 41,58

  • Gran Turismo 7 — R$ 98,96

🎮 Xbox One / Series S / Series X

  • Alan Wake 2 — R$ 81,27

  • Control: Ultimate Edition — R$ 12,90

  • Resident Evil Village — R$ 46

  • Dead By Daylight — R$ 41,99

  • Monster Hunter Rise — R$ 46

💻 Steam (PC)

  • Like a Dragon: Infinite Wealth — R$ 89,97

  • Mass Effect: Legendary Edition — R$ 19,92

  • Undertale — R$ 4,99

  • Vampire Survivors — R$ 9,09

  • Sea of Stars — R$ 64,99

🎮 Nintendo Switch

  • Sonic Frontiers — R$ 88,50

  • Dodgeball Academia (brasileiro) — R$ 31,17

  • The Witcher 3: Wild Hunt — R$ 44,99

  • Spiritfarer — R$ 9,99

  • Animal Well — R$ 56,24

Além das versões digitais, o Mercado Livre também traz promoções em mídia física, com títulos como Star Wars Outlaws (R$ 146) e Far Cry 6 (R$ 96,50).

As promoções são por tempo limitado e podem variar conforme a plataforma. É hora de aproveitar os descontos e atualizar sua coleção de games com preços históricos.

Fonte: TechTudo / PlayStation / Xbox / Steam / Nintendo
✍️ Redigido por ContilNet

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost