Óleo anti-inflamatório hidrata a pele e melhora a saúde dos cabelos

A rotina de cuidados com a pele e os cabelos envolve o uso de diversos produtos de beleza. Alguns são formulados com compostos sintéticos, enquanto outros possuem ingredientes naturais na composição, como o óleo de rícino. Seu uso está relacionado à melhora da aparência e fortalecimento dos fios.
De acordo com a professora de cosmetologia Jaqueline de Melo, o óleo de rícino, também conhecido como óleo de mamona, é rico em ácido ricinoleico. Esse ácido graxo, por sua vez, apresenta propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e hidratantes.
Entre os principais benefícios do óleo de rícino para a pele, Jaqueline cita:
- Hidratação profunda: ajuda a formar uma barreira que evita a perda de água, sendo útil em peles secas.
- Ação anti-inflamatória e calmante: pode ajudar em irritações leves e dermatites.
- Cicatrização e regeneração: favorece a renovação celular em pequenas lesões e rachaduras.
- Auxílio no controle de acne leve, devido à sua ação antimicrobiana.
O óleo de rícino também possui propriedades hidratantes benéficas para pele, unhas e cabelos. Além disso, auxilia na cicatrização de feridas, inclusive as rachaduras da boca
Elizabeth Borgo, doutora em ciências farmacêuticas, acrescenta que o óleo de rícino é um ativo vegetal de grande valor cosmético, amplamente utilizado em formulações capilares, faciais e para cuidados com cílios e sobrancelhas.
“Sua eficácia está relacionada às propriedades emolientes, nutritivas, anti-inflamatórias e benéficas. Quando aplicado de forma correta e em formulações equilibradas, atua como um excelente condicionante e agente de reparação, além de proteger e hidratar profundamente”, diz Borgo.
Crescimento dos fios: mito ou verdade?
Embora o óleo de rícino seja conhecido por seu poder de hidratar e fortalecer, a professora do Centro Universitário FMU, Jaqueline, explica que não há comprovação científica consistente de que ele estimule o crescimento de fios, cílios ou sobrancelhas.
No entanto, o ingrediente pode melhorar a saúde do couro cabeludo e dos fios. “Como resultado, favorece indiretamente o crescimento por reduzir a quebra e manter a região capilar mais equilibrada. Seu efeito é, portanto, condicionante e fortalecedor, e não de estímulo direto à formação de novos fios”, diz a profissional.
Quem deve evitar o uso do óleo
O óleo de rícino, apesar dos benefícios, deve ser usado com cautela. Segundo Jaqueline de Melo, há situações em que o ideal é evitar ou limitar o uso, como em casos de:
- Peles oleosas ou acneicas, devido ao potencial comedogênico que pode obstruir poros.
- Cabelos finos e com tendência à oleosidade, que podem apresentar aspecto pesado e engordurado.
- Peles sensíveis, que podem reagir com vermelhidão ou irritação ao contato com o produto puro.
Elizabeth Borgo, diretora de P&D Ecosmetics, ressalta que se o óleo for utilizado diretamente na pele, é preciso fazer o teste de sensibilidade, pois pode causar irritação. No entanto, quando utilizado como ativo em formulações cosméticas, essa chance diminui.
