Olha a recaída aí, minha gente! Léo Pereira e Karoline são vistos juntinhos neste domingão de sol no Rio

Menos de um mês após anunciarem o fim do namoro, a influenciadora Karoline Lima e o zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, foram vistos juntos na tarde deste domingo (26/10), na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, e agora voltam a reacender uma possibilidade de retomada na relação. Na imagem que a reportagem do portal LeoDias teve acesso, eles aparecem juntinhos e bem felizes numa cafeteria. Inclusive, até aceitaram posar juntos para fotos durante abordagem de curiosos no local.

A notícia do término, divulgada no final do mês de setembro, pegou a internet de surpresa, já que o casal compartilhava a rotina com bastante bom humor e transparência.

Apesar da discrição sobre o motivo exato da separação, a influenciadora usou suas redes sociais no começo de outubro para detalhar aspectos de sua relação com o atleta.

Reagindo a comentários sobre sua postura pública, Karoline Lima fez questão de defender o ex-parceiro e reforçar a comunicação mútua durante o namoro.

“Ele nunca foi pego de surpresa em absolutamente nada (com relação à exposição). Ele sempre esteve ciente de tudo. Nunca fiz nada sem aprovação; nunca agi na ‘louca’, como vocês imaginam”, desabafou.

Karoline ainda destacou que sua transparência refletia sua lealdade como companheira. “No fundo, acho que minha postura fala muito mais sobre quem eu sou como parceira do que sobre quem ele é como pessoa”, pontuou.