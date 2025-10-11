Olha ela! Repórter do portal LeoDias vira inspiração para fantasia no bloco de “Vale Tudo”

A criatividade do brasileiro é mesmo inesgotável. Neste sábado (11/10), fãs da novela “Vale Tudo” organizaram um bloco de Carnaval na Avenida Chile, no Centro do Rio de Janeiro, intitulado “Débora Bloco”. Inspirado na trama escrita por Manuela Dias, que está em seus capítulos finais, o evento reuniu admiradores da produção para uma celebração antecipada. A repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, esteve no local, mas acabou sendo surpreendida por uma foliã chamada Juliane, que surgiu fantasiada como a correspondente.

Os foliões se concentraram desde cedo em frente à TCA, empresa fictícia da família Roitman, para dançar e se divertir. Animada, a moça caracterizada como a jornalista brincou: “Eu sou a original, tá? A Monique Arruda. Vim aqui atrás do Cauã [Reymond], da Bella [Campos]”, citando os atores do folhetim.

Fã de Monique Arruda se fantasia como repórter do Leo Dias em bloco de "Vale Tudo" Foto: Portal LeoDias Fã de Monique Arruda se fantasia como repórter do Leo Dias em bloco de "Vale Tudo" Repórter Monique Arruda em frente ao Cemitério do Caju, no Rio Reprodução/LeoDias TV Marcos Oliveira, o Beiçola, recebeu a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, no Retiro dos Artistas Portal LeoDias Monique Arruda e Cauã Reymond Portal LeoDias Monique Arruda e Cauã Reymond Portal LeoDias

Monique entrou na brincadeira e respondeu, entre risos: “Cauã está por aí? Tem que ficar bem atrás do Cauã.” A foliã respondeu no mesmo tom: “Ainda não achei, não, mas eu estou pronta para ficar: ‘Cauã, Cauã!’”. Quando questionada sobre a escolha da fantasia, Juliane explicou: “Porque eu adoro você, adoro o seu trabalho, adoro acompanhar. Acompanho lá o Leo Dias, as suas entrevistas.”

Durante a conversa, ao comentarem o mistério sobre quem matou Odete Roitman (Débora Bloch), Monique entrou na onda e brincou: “Tenho a desculpa de que eu mataria para ficar com o Cauã, com o César… vai que? Já estou te dando a exclusiva para a sua Monique Arruda do Bloco.”

Juliane ainda contou que o look foi inspirado em uma produção usada por Monique em uma entrevista com Cauã Reymond: “É o blazer amarelo com top branco embaixo, que foi entrevistar o Cauã… Me inspirei nessa foto, nesse vídeo para vir hoje”, completou.