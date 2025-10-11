11/10/2025
Universo POP
Diane Keaton morre aos 79 anos, diz revista
Cantor argentino é assassinado a tiros após ensaio de reality no México
Millie Bobby Brown compartilha primeira foto da filha adotada; veja
Apresentador conhecido como “Ken venezuelano” morre aos 41 anos após uso excessivo de testosterona
Lady Gaga entra para o elenco de “O Diabo Veste Prada 2”
Jovem viraliza após espalhar 7 kg de glitter em casa e carro do ex em vingança
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
Prestes a inaugurar loja no Acre, MP pede que marca de Virgínia seja enquadrada por práticas abusivas

Olha ela! Repórter do portal LeoDias vira inspiração para fantasia no bloco de “Vale Tudo”

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
olha-ela!-reporter-do-portal-leodias-vira-inspiracao-para-fantasia-no-bloco-de-“vale-tudo”

A criatividade do brasileiro é mesmo inesgotável. Neste sábado (11/10), fãs da novela “Vale Tudo” organizaram um bloco de Carnaval na Avenida Chile, no Centro do Rio de Janeiro, intitulado “Débora Bloco”. Inspirado na trama escrita por Manuela Dias, que está em seus capítulos finais, o evento reuniu admiradores da produção para uma celebração antecipada. A repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, esteve no local, mas acabou sendo surpreendida por uma foliã chamada Juliane, que surgiu fantasiada como a correspondente.

Os foliões se concentraram desde cedo em frente à TCA, empresa fictícia da família Roitman, para dançar e se divertir. Animada, a moça caracterizada como a jornalista brincou: “Eu sou a original, tá? A Monique Arruda. Vim aqui atrás do Cauã [Reymond], da Bella [Campos]”, citando os atores do folhetim.

Veja as fotos

Foto: Portal LeoDias
Fã de Monique Arruda se fantasia como repórter do Leo Dias em bloco de “Vale Tudo”Foto: Portal LeoDias
Foto 56
Fã de Monique Arruda se fantasia como repórter do Leo Dias em bloco de “Vale Tudo”
Reprodução/LeoDias TV
Repórter Monique Arruda em frente ao Cemitério do Caju, no RioReprodução/LeoDias TV
Portal LeoDias
Marcos Oliveira, o Beiçola, recebeu a repórter Monique Arruda, do portal LeoDias, no Retiro dos ArtistasPortal LeoDias
Portal LeoDias
Monique Arruda e Cauã ReymondPortal LeoDias
Portal LeoDias
Monique Arruda e Cauã ReymondPortal LeoDias

Leia Também

Monique entrou na brincadeira e respondeu, entre risos: “Cauã está por aí? Tem que ficar bem atrás do Cauã.” A foliã respondeu no mesmo tom: “Ainda não achei, não, mas eu estou pronta para ficar: ‘Cauã, Cauã!’”. Quando questionada sobre a escolha da fantasia, Juliane explicou: “Porque eu adoro você, adoro o seu trabalho, adoro acompanhar. Acompanho lá o Leo Dias, as suas entrevistas.”

Durante a conversa, ao comentarem o mistério sobre quem matou Odete Roitman (Débora Bloch), Monique entrou na onda e brincou: “Tenho a desculpa de que eu mataria para ficar com o Cauã, com o César… vai que? Já estou te dando a exclusiva para a sua Monique Arruda do Bloco.”

Juliane ainda contou que o look foi inspirado em uma produção usada por Monique em uma entrevista com Cauã Reymond: “É o blazer amarelo com top branco embaixo, que foi entrevistar o Cauã… Me inspirei nessa foto, nesse vídeo para vir hoje”, completou.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost