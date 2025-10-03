Olha eles! Vini Jr. deixa comentário em foto de Virginia em Madrid, Espanha

03/10/2025
Virginia Fonseca movimentou as redes sociais, nesta sexta-feira (3/10), ao compartilhar fotos de biquíni ao lado da amiga, a influenciadora Tainá Castro, em Madrid, na Espanha. Vini Jr. – com quem a apresentadora vive um romance (ainda não divulgado por eles)- fez questão de passar pela publicação e deixar um comentário no post da criadora de conteúdo.

“Vida boa”, escreveu o jogador no comentário da postagem, adicionando emojis apaixonados. Na sequência de fotos, Virginia apareceu ao lado de Tainá Castro, atual mulher de Éder Militão – companheiro de time de Vini.

Veja as fotos

Reprodução/Instagram
Sol, mar e romance? Virginia e Vinicius Jr. curtem dia em iate no litoral da EspanhaReprodução/Instagram
Foto/Instagram/@virginia
Virginia e Tainá Castro posam de biquíni na casa de Vini JrFoto/Instagram/@virginia
Reprodução: Portal LeoDias
Virginia e Vini Jr.Reprodução: Portal LeoDias
Foto/Instagram/@virginia/@vinijr
Foto/Instagram/@virginia/@vinijr
Reprodução/Instagram @Virginia
Vini Jr deixa comentário em foto de VirginiaReprodução/Instagram @Virginia

Virginia Fonseca desembarcou pela terceira vez em Madri para se encontrar com o jogador do Real Madrid. Mesmo se dizendo solteira, a proximidade que vai além das fronteiras com o brasileiro já não é segredo para ninguém.

Essa, inclusive, não é a primeira interação dos dois nas redes sociais. No fim do mês passado, a loira deixou um elogio em uma publicação do atleta no Instagram. Em meio aos rumores de romance, ela escreveu um “NUU”, gíria para “nossa”, em um ensaio do craque para uma grife de luxo.

O comentário da apresentadora rapidamente acumulou milhares de curtidas. E o próprio Vini Jr. respondeu com um emoji de coração e um rostinho olhando para o lado com um sorriso.

