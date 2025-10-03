Olha eles! Vini Jr. deixa comentário em foto de Virginia em Madrid, Espanha

Virginia Fonseca movimentou as redes sociais, nesta sexta-feira (3/10), ao compartilhar fotos de biquíni ao lado da amiga, a influenciadora Tainá Castro, em Madrid, na Espanha. Vini Jr. – com quem a apresentadora vive um romance (ainda não divulgado por eles)- fez questão de passar pela publicação e deixar um comentário no post da criadora de conteúdo.

“Vida boa”, escreveu o jogador no comentário da postagem, adicionando emojis apaixonados. Na sequência de fotos, Virginia apareceu ao lado de Tainá Castro, atual mulher de Éder Militão – companheiro de time de Vini.

Veja as fotos Abrir em tela cheia Sol, mar e romance? Virginia e Vinicius Jr. curtem dia em iate no litoral da Espanha Reprodução/Instagram Virginia e Tainá Castro posam de biquíni na casa de Vini Jr Foto/Instagram/@virginia Virginia e Vini Jr. Reprodução: Portal LeoDias Foto/Instagram/@virginia/@vinijr Vini Jr deixa comentário em foto de Virginia Reprodução/Instagram @Virginia Voltar

Próximo

Virginia Fonseca desembarcou pela terceira vez em Madri para se encontrar com o jogador do Real Madrid. Mesmo se dizendo solteira, a proximidade que vai além das fronteiras com o brasileiro já não é segredo para ninguém.

Essa, inclusive, não é a primeira interação dos dois nas redes sociais. No fim do mês passado, a loira deixou um elogio em uma publicação do atleta no Instagram. Em meio aos rumores de romance, ela escreveu um “NUU”, gíria para “nossa”, em um ensaio do craque para uma grife de luxo.

O comentário da apresentadora rapidamente acumulou milhares de curtidas. E o próprio Vini Jr. respondeu com um emoji de coração e um rostinho olhando para o lado com um sorriso.