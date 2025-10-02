Onça-pintada baleada é resgatada após nadar por horas em Manaus. Vídeo

Uma onça-pintada foi resgatada nessa quarta-feira (1º/10) após ser vista nadando por horas no Rio Negro, em Manaus. O animal, um macho adulto, apresentava sinais de exaustão e estava aparentemente desnorteado quando tentou se aproximar da Praia da Ponta Negra, na zona Oeste da cidade.

Passageiros de uma embarcação que cruzava a região registraram as primeiras imagens do felino, que lutava para se manter à tona. O resgate mobilizou uma força-tarefa composta pela Secretaria de Estado de Proteção e Bem-Estar Animal (Sepet), o Batalhão de Policiamento Ambiental, o Instituto Laiff da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e a Equipe Pet, coordenada pela deputada estadual Joana Darc (União-AM).

Segundo os veterinários que prestaram os primeiros atendimentos, a onça foi vítima de disparo de espingarda. Exames identificaram mais de 30 estilhaços de chumbo alojados principalmente no crânio e no pescoço do animal.

Os ferimentos provocaram a perda de dentes e edemas nos olhos e orelhas, comprometendo a visão. O felino passou por cirurgia nesta quinta-feira (2/10) e segue internado em estado estável, mas sob forte estresse.

“Essa onça estava bastante machucada, com muitos projéteis no corpo. O trabalho em conjunto com o Batalhão Ambiental, a Sepet e especialistas do Instituto Laiff foi fundamental. Agora, a prioridade é a recuperação para que, se possível, ela volte à natureza”, afirmou Joana Darc.

A parlamentar também se pronunciou nas redes sociais. “Essa onça macho superou mais de 8 horas nadando no Rio Negro. Estamos lutando para ela sobreviver e termos um final feliz para essa história. Foram mais de 30 projéteis encontrados, dentes quebrados, muito sangue e ferimentos. Torçam muito para ela sobreviver”, escreveu.

Destino do felino

Ainda não há definição sobre o destino do animal. Entre as possibilidades estão o encaminhamento ao Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs) ou ao Ibama. As instituições envolvidas destacam que a prioridade é garantir a recuperação plena e avaliar a viabilidade de reintrodução na natureza.

A caça de animais silvestres é crime ambiental no Brasil, previsto no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605/98), com uma que pode chegar a um ano de detenção, além de multa.

