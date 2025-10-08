08/10/2025
Onça-pintada é flagrada devorando sucuri em rio no Pantanal. Vídeo

Uma onça-pintada, batizada como Abril, foi flagrada caçando uma sucuri às margens do rio Piquiri, no Parque Estadual Encontro das Águas, entre Poconé e Barão de Melgaço, no Pantanal mato-grossense. O flagrante aconteceu durante um passeio de barco no domingo (5/10), e foi registrado pelo guia de turismo Yco Campos.

O registro impressionou turistas que acompanhavam o passeio. Nas imagens, é possível ver o felino se aproximando lentamente da cobra antes de atacar com precisão. Em poucos segundos, a onça domina o réptil e o leva para fora da água.

“Hoje, 5 de outubro de 2025, às 7h, encontramos a onça Abril pegando uma sucuri na nossa frente. Coisa linda de ver!”, disse o guia nas redes sociais.

O Parque Estadual Encontro das Águas fica na confluência dos rios Cuiabá e Piquiri, na região de Porto Jofre, entre os municípios de Poconé e Barão de Melgaço, a cerca de 100 km de Cuiabá (MT). Com 108 mil hectares de extensão, a reserva abriga a maior concentração de onças-pintadas do mundo.

Os turistas podem realizar passeios de barco enquanto participam de monitoramentos voluntários dos felinos.

De acordo com guias locais, o melhor período para observar as onças é entre julho e setembro, durante a seca, quando os animais se aproximam dos rios em busca de água, facilitando o avistamento seguro por parte dos visitantes.

