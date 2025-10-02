Onça-pintada é resgatada exausta e debilitada após horas nadando

Uma onça-pintada mobilizou uma operação de resgate na tarde desta quarta-feira (1º), depois de ser vista nadando exausta no Rio Negro, em Manaus. O animal, que parecia desnorteado e sem forças, chegou a se aproximar da movimentada Praia da Ponta Negra, gerando preocupação tanto para a população quanto para a própria fauna.

Equipes do Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amazonas (PMAM), da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepet) e de um especialista em felinos uniram esforços para retirar o animal da água com segurança. Segundo os órgãos, a onça apresentava sinais de exaustão após horas nadando contra a forte correnteza do rio.

Após o resgate, o felino recebeu atendimento veterinário imediato em uma clínica especializada e passa por avaliação para garantir sua recuperação plena. Ainda não há definição sobre o destino final do animal, que pode ser encaminhado ao Centro de Instrução de Guerra na Selva (Cigs), ao Ibama ou ao zoológico de Manaus.

A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas destacou que a ação reforça a importância da cooperação entre órgãos de segurança e proteção animal, assegurando o bem-estar da fauna amazônica e preservando espécies essenciais para o equilíbrio ambiental.