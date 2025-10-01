VÍDEO: onça surpreende e abate jacaré em ataque impressionante

Um vídeo impressionante que mostra o ataque de uma onça a um jacaré à beira de um rio viralizou nas redes sociais e já acumula milhões de visualizações. As imagens mostram o réptil descansando tranquilamente ao sol, quando o felino surge sorrateiramente pela água e o surpreende com um ataque rápido e preciso.

O flagrante foi registrado pelo perfil Litoral Drone Brasil e já ultrapassa 5 milhões de visualizações e 250 mil curtidas, chamando a atenção de internautas no Brasil e no mundo.

A cena, considerada rara, revela o instinto de caça da onça, maior felino das Américas e predador de topo da cadeia alimentar. A força e a estratégia do animal em emboscadas como essa reforçam a importância da preservação do seu habitat natural.

Nas redes sociais, a repercussão foi imediata, com milhares de comentários sobre a impressionante demonstração da natureza selvagem.