01/10/2025
VÍDEO: onça surpreende e abate jacaré em ataque impressionante

Vídeo já soma mais de 5 milhões de visualizações e 250 mil curtidas

Um vídeo impressionante que mostra o ataque de uma onça a um jacaré à beira de um rio viralizou nas redes sociais e já acumula milhões de visualizações. As imagens mostram o réptil descansando tranquilamente ao sol, quando o felino surge sorrateiramente pela água e o surpreende com um ataque rápido e preciso.

O flagrante foi registrado pelo perfil Litoral Drone Brasil e já ultrapassa 5 milhões de visualizações e 250 mil curtidas, chamando a atenção de internautas no Brasil e no mundo.

Vídeo já soma mais de 5 milhões de visualizações e 250 mil curtidas/Foto: Reprodução

A cena, considerada rara, revela o instinto de caça da onça, maior felino das Américas e predador de topo da cadeia alimentar. A força e a estratégia do animal em emboscadas como essa reforçam a importância da preservação do seu habitat natural.

Nas redes sociais, a repercussão foi imediata, com milhares de comentários sobre a impressionante demonstração da natureza selvagem.

