29/10/2025
Onças-pintada com variação genética rara nascem em parque de SP

Escrito por Metrópoles
oncas-pintada-com-variacao-genetica-rara-nascem-em-parque-de-sp

Com pelagem preta, três filhotes de onças-pintada com uma variação genética rara, o melanismo, nasceram no Animalia Park, um zoológico localizado em Cotia, na região metropolitana de São Paulo.

As chamadas onças pretas são, na verdade, onças-pintadas com uma alta concentração de melanina, um pigmento natural que escurece a pelagem.

Os filhotes são filhos de Clô, que também possui a condição, e de Rudá, que é uma onça-pintada. Clô, a mãe, nasceu no Zoológico de Itaipu, no Paraná, e Rudá, o pai, veio do Bioparque do Pará.

﻿

Os animais fazem parte de um programa oficial de conservação do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

A bióloga do zoológico, Kátia Cassaro, celebrou o nascimento dos filhotes, que completaram 2 meses em outubro. “Cada nascimento é uma vitória para a conservação. O melanismo é uma expressão natural da diversidade genética das onças-pintadas e reforça o papel essencial no manejo responsável e na continuidade das espécies”, disse.

