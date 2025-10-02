02/10/2025
Onda polar chega ao Acre e alerta para chuvas fortes, alagamentos e riscos à população

Com o avanço da nova onda polar, o alerta é de que a intensidade das chuvas aumente nos próximos dias

A chegada de uma fraca onda polar ao Acre nesta quinta-feira (2) elevou o alerta para chuvas intensas em várias regiões do estado. Segundo o meteorologista Davi Friale, responsável pelo portal O Tempo Aqui, há alta probabilidade de temporais, principalmente nas áreas do leste e do sul, com possibilidade de transtornos como alagamentos, queda de galhos e árvores e danos a edificações.

Uma nova onda polar deverá chegar ao estado do Acre/Foto: Reprodução

A previsão indica que o fenômeno marca o início de um período de instabilidade mais forte no estado, característico da primavera, estação que começou em (22) de setembro e segue até (21) de dezembro. “Estamos no início da estação chuvosa e as precipitações tendem a aumentar gradualmente nas próximas semanas”, destacou Friale.

O meteorologista também informou que o nível do rio Acre já começa a subir em Rio Branco, o que sinaliza o fim da estiagem de 2025, considerada menos severa do que a registrada no ano anterior. Na noite desta quarta-feira (1), a medição no manancial marcou 1,65m.

Setembro já havia registrado três extremos climáticos no Acre: a maior temperatura do ano, a chuva mais intensa e a rajada de vento mais forte. Em Rio Branco, a maior marca de 2025 foi 37,1ºC, em (1) de setembro, enquanto em Tarauacá o registro chegou a 38,4ºC na mesma data.

Com o avanço da nova onda polar, o alerta é de que a intensidade das chuvas aumente nos próximos dias, reforçando a necessidade de atenção da população para possíveis eventos climáticos adversos.

