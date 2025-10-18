18/10/2025
Ônibus atingiu rochas e barranco antes de tombar e matar 15 em PE

Um ônibus de turismo tombou na noite de sexta‑feira (17/10) no Km 126,9 da BR‑423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veiculo atingiu rochas e barrancos após um problema com os freios.

O acidente resultou na morte de pelo menos 15 pessoas e diversas outras ficaram feridas. O motorista, que teve apenas ferimentos leves, chegou a fazer o teste do barômetro, mas não houve nenhuma alteração

O coletivo, fretado para transportar um grupo que havia viajado da Bahia para compras em Santa Cruz do Capibaribe (PE), retornava para o estado baiano quando ocorreu o tombamento. De acordo com a PRF, o ônibus estava autorizado para o percurso, com “termo de autorização de fretamento” válido.

Dinâmica do acidente

Conforme boletim da PRF, o motorista perdeu o controle do veículo, acessou a contramão, colidiu contra rochas à margem da rodovia, retornou à pista, colidiu com um barranco de areia e acabou tombando.

O Corpo de Bombeiros de Pernambuco informou que recebeu o chamado por volta das 20h e enviou cinco viaturas para salvamento, resgate e comando operacional.

Equipes da PRF, Polícia Militar, Samu, Instituto de Criminalística (IC) e Polícia Civil também atuaram no local. A rodovia ficou interditada parcialmente entre aproximadamente 19h45 e 4h da manhã do dia seguinte.

Vítimas e estado das investigações

Segundo a PRF, entre os mortos há 11 mulheres e 4 homens. Os feridos foram encaminhados para hospitais em Paranatama, Iati e Garanhuns. Não há, até o momento, confirmação dos nomes das vítimas nem do estado completo dos internados.

