Ônibus com torcedores do Flamengo capota a caminho da Argentina e deixa feridos

Veículo transportava integrantes da torcida organizada Urubuzada que viajavam para acompanhar a semifinal da Libertadores

Um ônibus com torcedores do Flamengo capotou na tarde desta segunda-feira (27/10) enquanto seguia rumo à Argentina, onde o time carioca enfrenta o Racing pela semifinal da Copa Libertadores. O acidente ocorreu na altura de Barra Mansa (RJ), no interior do estado.

De acordo com as primeiras informações, diversos torcedores ficaram feridos, mas não há registro de mortes até o momento. As vítimas receberam atendimento médico local, e equipes de resgate foram acionadas imediatamente após o acidente.

Foto: Reprodução

Como aconteceu o acidente

O veículo transportava membros da torcida organizada Urubuzada, que haviam deixado o Rio de Janeiro no início da tarde desta segunda-feira. O grupo planejava chegar à Argentina até quarta-feira (29/10), dia do confronto entre Flamengo e Racing, válido pelo jogo de volta da semifinal da competição continental.

As causas do capotamento ainda não foram oficialmente confirmadas, mas a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Corpo de Bombeiros estão apurando as circunstâncias.

Mais torcedores a caminho

Além do grupo envolvido no acidente, outros ônibus com torcedores rubro-negros também estão a caminho da Argentina. A expectativa é de que cerca de 4 mil flamenguistas estejam presentes no estádio Presidente Perón, em Avellaneda, para apoiar o time.

Flamengo x Racing

O Flamengo enfrenta o Racing (ARG) nesta quarta-feira (29/10), às 21h30 (horário de Brasília), pela volta da semifinal da Libertadores.
O jogo será transmitido ao vivo pela Rede Globo, em canal aberto, e também pela GETV, no YouTube.

No confronto de ida, no Maracanã, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0 e precisa apenas de um empate para avançar à final da competição.

Fonte: Polícia Rodoviária Federal / Globo Esporte / Metrópoles

Redigido por ContilNet

