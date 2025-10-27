Ônibus com torcedores do Flamengo capota no Rio de Janeiro. Confira

Um ônibus que transportava torcedores do Flamengo capotou em Volta Redonda nesta segunda-feira (27/10). O grupo embarcou durante a manhã e tinham a Argentina como destino final para acompanhar o jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Racing, que acontece nesta quarta-feira (29/10), às 21h30 (horário de Brasília), em Avellaneda.

Torcedores deslocaram do Rio de Janeiro com destino à Argentina

Ônibus capotou ainda no Rio de Janeiro

Torcedores ficaram feridos

Há alguns torcedores feridos. pic.twitter.com/HZYCrHZrw8

Segundo informações, o veículo tombou no trecho fluminense da Dutra em Barrra Mansa, Km 276 com destino a São Paulo. O ônibus contava com passageiros integrantes das torcidas Urubuzada e Nação 12. Apesar do susto, o acidente não contou com vítimas letais, mas há torcedores feridos.