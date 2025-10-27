27/10/2025
Universo POP
ContilNet abre canal e comunidade no WhatsApp; participe e receba notícias em tempo real
Craque Neto diz que não aguenta mais ver notícias sobre Virginia Fonseca
Morre Björn Andrésen, o ator sueco conhecido como “o garoto mais bonito do mundo”
Patrícia Poeta mostra filho no hospital durante tratamento e emociona seguidores
MPGO pede multa de R$ 100 mil por postagens promocionais de Virgínia Fonseca
Em Portugal, Ana Castela fala de saudades e recebe recado romântico de Zé Felipe
“Ken Humano” se despede do personagem e inicia nova fase como frentista
Vídeo: Virginia Fonseca e Vini Jr. são flagrados juntos pela primeira vez em Madri
Sexóloga revela os sinais de que você pode ser “viciado” em trair
“Coagida”, diz advogado sobre denúncia de Marcela Tomaszewski contra Dado Dolabella

Ônibus com torcedores do Flamengo sofre acidente a caminho da Argentina

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
onibus-com-torcedores-do-flamengo-sofre-acidente-a-caminho-da-argentina

Um ônibus que transportava torcedores do Flamengo se envolveu em um acidente na tarde desta segunda-feira (27/10), na Rodovia Presidente Dutra, no km 282, nas proximidades de Barra Mansa.

O grupo havia partido do Rio de Janeiro algumas horas antes e seguia em direção a Buenos Aires, na Argentina, onde o Rubro-Negro enfrentará o Racing na próxima quarta-feira (29/10), pela CONMEBOL Libertadores.

Veja as fotos

Reprodução/X
Ônibus com torcedores do Flamengo sofre acidente a caminho da ArgentinaReprodução/X
Reprodução/X
Ônibus com torcedores do Flamengo sofre acidente a caminho da ArgentinaReprodução/X
Reprodução/X
Ônibus com torcedores do Flamengo sofre acidente a caminho da ArgentinaReprodução/X
Reprodução/X
Ônibus com torcedores do Flamengo sofre acidente a caminho da ArgentinaReprodução/X

Leia Também

O veículo tombou no km 282 da BR-116 e deixou 16 pessoas feridas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve óbitos. As vítimas estão recebendo atendimento no local do acidente.

A PRF, o Corpo de Bombeiros e a concessionária CCR Rio-SP foram acionados por volta das 16h e atuam na ocorrência, garantindo o socorro às vítimas e a liberação da pista, que chegou a ser totalmente interditada no sentido São Paulo.

Transforme seu sonho com a força do esporte. Aposte agora na Viva Sorte! Acesse clicando aqui!

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost