Ônibus com torcedores do Flamengo sofre acidente a caminho da Argentina

Um ônibus que transportava torcedores do Flamengo se envolveu em um acidente na tarde desta segunda-feira (27/10), na Rodovia Presidente Dutra, no km 282, nas proximidades de Barra Mansa.
O grupo havia partido do Rio de Janeiro algumas horas antes e seguia em direção a Buenos Aires, na Argentina, onde o Rubro-Negro enfrentará o Racing na próxima quarta-feira (29/10), pela CONMEBOL Libertadores.
O veículo tombou no km 282 da BR-116 e deixou 16 pessoas feridas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), não houve óbitos. As vítimas estão recebendo atendimento no local do acidente.
A PRF, o Corpo de Bombeiros e a concessionária CCR Rio-SP foram acionados por volta das 16h e atuam na ocorrência, garantindo o socorro às vítimas e a liberação da pista, que chegou a ser totalmente interditada no sentido São Paulo.
