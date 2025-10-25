Ônibus é incendiado após 2 morrerem em confronto com PM em Piracicaba

Duas pessoas morreram após um suposto confronto com a Polícia Militar, na noite dessa sexta-feira (24/10), em Piracicaba, no interior de São Paulo. O conflito aconteceu por volta das 21h.

Algumas horas depois, às 22h15, três indivíduos não identificados atearam fogo em um ônibus, de prefixo 52085, da linha 126-2, na entrada do bairro Bosque dos Lenheiros.

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que os suspeitos, que fugiram a pé, obrigaram os passageiros a descerem do veículo antes de atearem fogo. Ninguém ficou ferido.

Segundo a Prefeitura de Piracicaba, o veículo afetado foi um ônibus ano 2024 modelo 2025, que entrou em operação no dia 1º de outubro de 2024 e está avaliado em aproximadamente R$ 800 mil. O ônibus teve perda total e não há seguro para a condição.

O incêndio afetou a operação do transporte coletivo na região. Neste sábado (25/10), a linha 1100 Perimetral TPA TPI TVS está seguindo somente até o Sesi, localizado na Avenida Luís Ralph Benatti.

A concessionária Pira Mobilidade, responsável pelo veículo, informou que a operação no local foi suspensa e só deverá retornar se houver garantia de segurança para a prestação do serviço. Segundo a prefeitura, as condições de segurança física dos usuários estão sendo avaliadas.

O Metrópoles procurou a Secretaria da Segurança Pública (SSP) para mais informações, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.