Ônibus-escola leva cursos gratuitos de tecnologia e capacitação a mulheres da Zona Oeste do Rio

O projeto Mulheres Conectadas, uma iniciativa itinerante que transforma um ônibus adaptado em sala de aula para oferecer cursos gratuitos de informática e empreendedorismo digital, começou nesta segunda-feira (27/10), no Rio de Janeiro. A estreia foi na Vila Olímpica do Mato Alto, no bairro Tanque, e a agenda segue por outras quatro regiões da Zona Oeste ao longo da semana.

A iniciativa é conduzida pelo Gabinete Itinerante do vereador Rodrigo Vizeu (MDB), em parceria com o Governo Federal e o Instituto de Formação Profissional José Carlos Procópio (IFOP).

Veja as fotos Abrir em tela cheia mulheres conectadas Divulgação: Instagram mulheres conectadas Divulgação mulheres conectadas Divulgação mulheres conectadas Divulgação mulheres conectadas Divulgação mulheres conectadas Divulgação Voltar

Próximo

Nenhum item relacionado encontrado.

O ônibus conta com Internet 5G, ar-condicionado, lanches, estrutura para recreação infantil e material didático. O programa oferece 30 vagas por local (15 por turno) para mulheres a partir de 16 anos. A capacitação tem duração de cinco semanas, com aulas uma vez por semana. Os encontros ocorrem sempre com turmas pela manhã (8h às 12h) e à tarde (13h às 17h).

O projeto agora segue para Jacarepaguá, na Estrada de Jacarepaguá 520 (em frente ao Brutus). Já na quarta (29/10), a aula será na Comunidade Santa Luzia, na Vargem Pequena. Quinta-feira (30/10) é a vez da Praça Seca, com o curso acontecendo ao lado do coreto. Na sexta-feira (31/10), a turma se reúne na Praça dos Lavradores, em Madureira.

“Esse projeto é um presente para milhares de mulheres que só precisam de uma oportunidade. A gente está indo até elas com estrutura, com dignidade, com um curso de verdade. Aprender a usar o computador, abrir um negócio, conquistar a autonomia. Isso muda tudo”, afirmou Vizeu, que esteve com as participantes no primeiro dia da formação.