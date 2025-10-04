04/10/2025
Ônibus escolar pega fogo em Porto Alegre após sequência de acidentes

Um susto marcou a tarde da última sexta-feira (3/10) no Centro Histórico de Porto Alegre, quando um ônibus que transportava estudantes em uma excursão escolar de Vacaria pegou fogo após uma sequência de acidentes. O veículo, com 57 adolescentes, dois professores e o motorista a bordo, havia acabado de deixar uma visita ao Palácio Piratini.

O incidente começou por volta das 16h e, segundo relatos da Brigada Militar e de testemunhas, a situação se precipitou na Rua Espírito Santo. O ônibus teria, inicialmente, atingido fios de alta tensão e, em seguida, perdido o controle, descendo a ladeira íngreme sozinho — mesmo após uma possível parada do motorista para verificar a situação.

Veja as fotos

Na descida desgovernada, o coletivo colidiu com cerca de dez carros estacionados e só parou ao atingir um prédio nas proximidades. Foi nesse momento que o fogo se alastrou, consumindo o veículo e danificando a estrutura do edifício atingido.

Apesar da gravidade da ocorrência, todos os 60 ocupantes foram retirados a tempo, e não houve feridos graves. Por outro lado, muitos passageiros — estudantes com idades entre 15 e 17 anos — inalaram muita fumaça. A Secretaria de Educação do Estado (Seduc) informou que dois jovens precisaram ser encaminhados ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre, mas estão fora de perigo.

O Instituto Estadual de Educação Irmão Getúlio, responsável pelos estudantes, confirmou que todos estão bem e recebendo o apoio necessário. A Seduc agilizou a organização para o retorno seguro do grupo a Vacaria. O episódio gerou uma grande mobilização das forças de segurança e socorro, incluindo Bombeiros, Samu e Brigada Militar, que atuaram rapidamente para controlar as chamas e garantir a segurança na região.

