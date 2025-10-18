Ônibus que capotou em PE levava mais passageiros que o declarado

O assessor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Pernambuco, Cristiano Mendonça, afirmou que dentro do ônibus que capotou e matou 17 pessoas na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, no Agreste de Pernambuco, pode ter havido pessoas que pegaram “carona”.

Acidente grave

O ônibus saiu de Brumado (BA), com destino a Santa Cruz do Capibaribe (PE), no Agreste pernambucano, onde o grupo teria ido fazer compras, e retornava para a Bahia quando tombou, de acordo com a polícia.

Equipes da PRF, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), do Instituto de Criminalística (IC) e da Polícia Civil foram acionadas ao local.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 20h e enviou cinco viaturas de salvamento, resgate e comando operacional.

As informações foram repassadas durante coletiva de imprensa na tarde deste sábado (18/10). Mendonça destacou que, a partir da troca de informações entre as autoridades, foi possível constatar que havia mais pessoas no ônibus do que o número declarado no fretamento — embora não tenha havido superlotação do veículo.

“A princípio existia uma lista com 32 passageiros, mas foi verificado que poderia haver outros passageiros que podem ter pego carona nesse veículo, principalmente considerando o número de pessoas que deram entrada nos hospitais”, explicou o integrante da PRF. O acidente ocorreu na noite de sexta-feira (17/10).

Um inquérito foi instaurado pela Polícia Civil de Pernambuco. O delegado-geral da corporação, Renato Leite, afirmou que o motorista, em depoimento, disse ter perdido o freio do veículo — versão contestada por alguns passageiros.

Leite reforçou que os primeiros levantamentos indicam que o ônibus transportava mais pessoas do que havia sido declarado, já que foram encontradas três listas de passageiros, nenhuma delas compatível com o número de vítimas atendidas.

“Os primeiros levantamentos que foram feitos, a relação que tinha maior quantidade de pessoas constava que havia 32 nomes. Mas levantamentos feitos por nós mostram que havia 40 pessoas dentro do veículo”, ressaltou o delegado-geral.

Uma das testemunhas relatou à polícia que o motorista trafegava em velocidade acima da permitida, mas as causas do acidente deverão ser esclarecidas após a perícia da Polícia Científica. As vítimas eram oriundas da Bahia e de Minas Gerais.

