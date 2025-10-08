08/10/2025
Universo POP
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas
Exames confirmam intoxicação por metanol em cantor Hungria
Virginia confirma fim do affair com Vini Jr. após vazamento de conversas com modelo
Katy Perry teria demitido único dançarino hétero após descobrir que ele apoia Donald Trump
Grazi Massafera ironiza ‘família tradicional’ no Mais Você: “Papai, mamãe, filhinho e amante”
Político traído dá a volta por cima e aparece com nova companhia na ExpoFronteira; confira

ONU defende solução de dois Estados após acordo entre Israel e Hamas

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
onu-defende-solucao-de-dois-estados-apos-acordo-entre-israel-e-hamas

O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, classificou, nessa quarta-feira (8/10), o acordo de paz entre Israel e Hamas como uma “oportunidade importante” para construir um “caminho político confiável” rumo à solução de dois Estados e ao fim da ocupação israelense em território palestino. A declaração foi dada após o anúncio da assinatura do cessar-fogo, feito pelo presidente dos EUA, Donald Trump, e a confirmação do Hamas.

Guterres elogiou os esforços diplomáticos dos Estados Unidos, Catar, Egito e Turquia na mediação do acordo e afirmou que a ONU ampliará as entregas de ajuda humanitária, além das ações de recuperação e reconstrução em Gaza.

“Peço a todos os envolvidos que cumpram integralmente os termos do acordo”, disse Guterres. “Todos os reféns devem ser libertados de forma digna. Um cessar-fogo permanente precisa ser garantido. Os combates devem cessar de uma vez por todas. O acesso imediato e desimpedido de suprimentos e bens essenciais a Gaza deve ser assegurado. O sofrimento precisa acabar”, publicou no X.

Leia também

0

Manifestações de Netanyahu e Hamas

Logo após o anúncio feito pelo presidente Trump, o primeiro-ministro de Israel se pronunciou. Benjamin Netanyahu destacou a importância do momento para Israel e agradeceu o apoio internacional, especialmente dos Estados Unidos, na libertação de reféns e na busca por estabilidade na região.

“Um grande dia para Israel. Amanhã convencerei o governo a aprovar o acordo e trazer todos os nossos queridos reféns para casa”, escreveu ele na rede social X. O premiê ainda agradeceu Trump, “do fundo do coração”, “pela mobilização nesta missão sagrada de libertar nossos reféns.”

O Hamas também se manifestou após o anúncio de Trump. Na resposta, o grupo palestino afirmou estar disposto a libertar todos os prisioneiros israelenses, vivos e mortos, seguindo a proposta de Trump.

“Afirmamos que os sacrifícios do nosso povo não serão em vão e que permaneceremos fiéis à aliança e não abandonaremos os direitos nacionais do nosso povo até que a liberdade, a independência e a autodeterminação sejam alcançadas”, afirmou o grupo.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost