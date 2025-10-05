Opep+ anuncia aumento na produção de petróleo a partir de novembro

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e Aliados (Opep+) anunciou neste domingo (5/10) que aumentará sua produção de petróleo em 137 mil barris por dia a partir de novembro.

O incremento na produção é o mesmo que já havia sido anunciado para este mês de outubro.

Países como Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Emirados Árabes, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã já projetavam o mesmo acréscimo feito no mês anterior.

Por meio de um comunicado, a Opep informou que o nível global de 1,65 milhão de barris por dia pode ser retomado, dependendo das condições de mercado.

“Os países continuarão a monitorar e avaliar de perto as condições do mercado e, em seus esforços contínuos para apoiar a estabilidade do mercado, reafirmaram a importância de adotar uma abordagem cautelosa e manter total flexibilidade para pausar ou reverter os ajustes voluntários adicionais de produção”, diz a entidade.

Dentro do esperado

O aumento na produção de petróleo também veio em linha com a maioria das estimativas dos analistas do mercado.

De acordo com a entidade, Arábia Saudita e Rússia terão os maiores aumentos, com acréscimo de 41 mil barris equivalentes por dia (kboed).

Em seguida, aparecem Iraque (18 mil barris), Emirados Árabes (12 mil), Kuwait (10 mil), Cazaquistão (7 mil), Argélia e Omã (4 mil barris cada).

Na última sexta-feira (3/10), os preços internacionais do petróleo se aproximaram das mínimas em quatro meses.