Operação Aparecida 2025: PRF divulga balanço de blitze na Dutra. Veja

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta terça-feira (12/10), o balanço oficial após a Operação Santuário Nacional de Aparecida 2025 nos trechos paulistas das rodovias federais Presidente Dutra (BR-116), Aparecida (BR-488) e Lorena/Itajubá (BR-459), realizada entre os dias 29 de setembro e 12 de outubro.

A operação foi deflagrada durante o período das celebrações em homenagem a Nossa Senhora Aparecida, com o objetivo de garantir a segurança dos mais de 39 mil romeiros, número superior ao registrado em 2024, quando aproximadamente 36 mil romeiros passaram pelo trecho.

A ação dos agentes visou coibir condutas imprudentes no trânsito, como excesso de velocidade e embriaguez ao volante. Além disso, houve reforço no efetivo policial e o fortalecimento das ações educativas e preventivas voltadas aos romeiros.

Segundo a PRF, não houve registro de mortes decorrentes de acidentes de trânsito nos trechos de rodovia federal que fazem parte do percurso até o Santuário Nacional.

Durante o período, a operação teve o seguinte saldo:

  • 121 blitz de fiscalizações.
  • 2.328 pessoas fiscalizadas.
  • 1.864 veículos fiscalizados.
  • 1.527 testes de alcoolemia realizados.
  • 2.019 veículos flagrados com excesso de velocidade.
  • 9 pessoas detidas.
  • 1 sinistro grave com 1 pessoa ferida gravemente.

Romeiro assaltado

Um romeiro de 19 anos morreu, na madrugada de domingo (12/10), após ser baleado durante um assalto enquanto caminhava em direção ao Santuário.

O caso aconteceu na Rodovia Oswaldo Ortiz Monteiro, em Canas, no interior de São Paulo.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), o romeiro seguia pela estrada acompanhado de outro homem quando dois ladrões anunciaram o assalto.
O jovem reagiu à abordagem e foi baleado.

