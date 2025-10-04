Operação combate adulteração de leite no interior de SP

A 4ª Companhia da Polícia Militar Ambiental de Marília, no interior de São Paulo, em conjunto com agentes da Defesa Agropecuária de Campinas e com o Núcleo Médio Paranapanema do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA), do Ministério Público paulista (MPSP), deflagraram uma operação, nessa sexta-feira (3/10), para combater esquema de adulteração de leite na região.
Segundo as investigações, os envolvidos no esquema acrescentavam produtos químicos ao leite, tornando-o nocivo para o consumo humano.
Operação combate adulteração de leite
- Chamada de Operação Lac Purum, a ação mobilizou 42 policiais militares e seis agentes da Defesa Agropecuária.
- Os agentes cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em residências e propriedades rurais, situadas em Oscar Bressane, Assis, Lutécia e Platina.
- Na última cidade, foram localizados 200 litros de leite com suspeita de adulteração.
- Foram apreendidos cinco armas de fogo e munições de diversos calibres, algumas delas deflagradas.
- Um auto de infração ambiental no valor de R$ 8.450 foi lavrado contra suspeitos que estariam dificultando a regeneração de vegetação nativa em área de preservação permanente.
- Irregularidades envolvendo gado em uma das propriedades rurais levaram a uma autuação por parte da Defesa Agropecuária, informou o MPSP.