Operação combate adulteração de leite no interior de SP

A 4ª Companhia da Polícia Militar Ambiental de Marília, no interior de São Paulo, em conjunto com agentes da Defesa Agropecuária de Campinas e com o Núcleo Médio Paranapanema do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA), do Ministério Público paulista (MPSP), deflagraram uma operação, nessa sexta-feira (3/10), para combater esquema de adulteração de leite na região.

Segundo as investigações, os envolvidos no esquema acrescentavam produtos químicos ao leite, tornando-o nocivo para o consumo humano.

Leia também

Operação combate adulteração de leite