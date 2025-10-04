04/10/2025
Universo POP
Cena inesperada: encontro com mucura dentro de casa viraliza nas redes
Com choro durante audiência, P. Diddy é condenado a mais de 4 anos de prisão por abuso contra mulheres
Quem matou Odete? Cronograma da reta final de “Vale Tudo” revela próximos acontecimentos
Após cirurgia, Gracyanne se compromete a ler a Bíblia no tempo em que faria exercícios
Marcelo Faria exalta legado de “Vale Tudo” e não descarta volta às novelas
Vini Jr. manda recado após Virginia Fonseca posar de biquíni
Vini Jr. se pronuncia após Virginia publicar visita à casa dele
Via Verde Shopping o destino ideal para vivenciar experiências únicas no Mês das Crianças
Novidade! Gata Make inaugura 7ª loja, na Baixada da Sobral, com grande sucesso de público
CEO da Expoacre perde 40kg e passa por transformação impressionante; veja antes e depois

Operação combate adulteração de leite no interior de SP

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
operacao-combate-adulteracao-de-leite-no-interior-de-sp

A 4ª Companhia da Polícia Militar Ambiental de Marília, no interior de São Paulo, em conjunto com agentes da Defesa Agropecuária de Campinas e com o Núcleo Médio Paranapanema do Grupo de Atuação Especial de Defesa do Meio Ambiente (GAEMA), do Ministério Público paulista (MPSP), deflagraram uma operação, nessa sexta-feira (3/10), para combater esquema de adulteração de leite na região.

Segundo as investigações, os envolvidos no esquema acrescentavam produtos químicos ao leite, tornando-o nocivo para o consumo humano.

Leia também

Operação combate adulteração de leite

  • Chamada de Operação Lac Purum, a ação mobilizou 42 policiais militares e seis agentes da Defesa Agropecuária.
  • Os agentes cumpriram 10 mandados de busca e apreensão em residências e propriedades rurais, situadas em Oscar Bressane, Assis, Lutécia e Platina.
  • Na última cidade, foram localizados 200 litros de leite com suspeita de adulteração.
  • Foram apreendidos cinco armas de fogo e munições de diversos calibres, algumas delas deflagradas.
  • Um auto de infração ambiental no valor de R$ 8.450 foi lavrado contra suspeitos que estariam dificultando a regeneração de vegetação nativa em área de preservação permanente.
  • Irregularidades envolvendo gado em uma das propriedades rurais levaram a uma autuação por parte da Defesa Agropecuária, informou o MPSP.

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost