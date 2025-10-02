Operação conjunta prende foragido de alta periculosidade em Cruzeiro do Sul

Uma operação conjunta das forças de segurança resultou na prisão de um foragido considerado de alta periculosidade, identificado pelas iniciais M. G. P., na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. A ação foi realizada pelas equipes especializadas do GIRO e do GOE, com apoio das inteligências da Polícia Militar e da Polícia Civil.

De acordo com as autoridades, durante o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito tentou resistir à abordagem, fugiu e entrou em confronto com os policiais, sendo contido após o uso proporcional da força. Na residência onde ele foi localizado, também foi presa I. M. S., que tentou impedir a atuação dos agentes.

No imóvel, foram apreendidos uma arma de fogo, drogas (maconha e cocaína), uma balança de precisão, celulares, um tablet e dinheiro em espécie.

O foragido é investigado por uma série de crimes graves, incluindo homicídio qualificado, roubo, sequestro, ocultação de cadáver e participação em organização criminosa.

Segundo nota das forças de segurança, a operação reforça o trabalho integrado no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas no estado, destacando a atuação firme das instituições policiais em Cruzeiro do Sul e em toda a região do Juruá.