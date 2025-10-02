02/10/2025
Universo POP
“Os Feiticeiros Além de Waverly Place” lança trailer da 2ª temporada
Com Sabrina Carpenter, Lollapalooza Brasil anuncia line-up de cada dia para 2026
Cardi B publica carta aberta para Nicki Minaj após briga e cita abuso de drogas e estupro
Angélica retorna à TV com novo programa ao vivo
Empresário dispara contra organização da ExpoSena: “Uma mixaria, um trem vergonhoso”
Cantor é excluído do Lollapalooza Brasil após investigação sobre morte de adolescente
Equipe de Gaby Spanic vai acionar justiça após polêmicas na Fazenda 17
Acreana na Fazenda briga novamente com ex de Belo: “Seu grelo deve estar imenso de tanta bomba”
Nicki Minaj e Cardi B protagonizam barraco nas redes após lançamento de álbum
STJ mantém prisão de Hytalo Santos e do marido por suspeita de tráfico de pessoas

Operação conjunta prende foragido de alta periculosidade em Cruzeiro do Sul

A ação foi realizada pelas equipes especializadas do GIRO e do GOE, com apoio das inteligências da Polícia Militar e da Polícia Civil

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Uma operação conjunta das forças de segurança resultou na prisão de um foragido considerado de alta periculosidade, identificado pelas iniciais M. G. P., na cidade de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre. A ação foi realizada pelas equipes especializadas do GIRO e do GOE, com apoio das inteligências da Polícia Militar e da Polícia Civil.

Na residência onde ele foi localizado, também foi presa I. M. S., que tentou impedir a atuação dos agentes/Foto: Reprodução

De acordo com as autoridades, durante o cumprimento do mandado de prisão, o suspeito tentou resistir à abordagem, fugiu e entrou em confronto com os policiais, sendo contido após o uso proporcional da força. Na residência onde ele foi localizado, também foi presa I. M. S., que tentou impedir a atuação dos agentes.

No imóvel, foram apreendidos uma arma de fogo, drogas (maconha e cocaína), uma balança de precisão, celulares, um tablet e dinheiro em espécie.

O foragido é investigado por uma série de crimes graves, incluindo homicídio qualificado, roubo, sequestro, ocultação de cadáver e participação em organização criminosa.

Segundo nota das forças de segurança, a operação reforça o trabalho integrado no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas no estado, destacando a atuação firme das instituições policiais em Cruzeiro do Sul e em toda a região do Juruá.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost