14/10/2025
Operação contra metanol prende 6 em 1 dia em SP. Prisões sobem para 57

Escrito por Metrópoles
operacao-contra-metanol-prende-6-em-1-dia-em-sp.-prisoes-sobem-para-57

A Polícia Civil de São Paulo prendeu seis pessoas nesta terça-feira (14/10) durante as operações que investigam adulteração e falsificação de bebidas por metanol no estado. O número de presos no ano por adulteração de bebidas subiu para 57.

7 imagensTampas usadas nas falsificações das garrafas.O suspeito abastecia diversas regiões de SP, principalmente o interiorO suspeito preso falsificava até os selos da Receita FederalAs garrafas eram vendidas a falsificadores de bebidas e de lá chegavam em baladas de SPPolícia apreendeu itens usados nas falsificações das garrafasFechar modal.1 de 7

Segundo a polícia, o suspeito preso revendia as garrafas com itens falsificados

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo2 de 7

Tampas usadas nas falsificações das garrafas.

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo3 de 7

O suspeito abastecia diversas regiões de SP, principalmente o interior

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo4 de 7

O suspeito preso falsificava até os selos da Receita Federal

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo5 de 7

As garrafas eram vendidas a falsificadores de bebidas e de lá chegavam em baladas de SP

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo6 de 7

Polícia apreendeu itens usados nas falsificações das garrafas

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo7 de 7

Suspeito preso comprava garrafas usadas, lavava elas e revendia com embalagens falsas

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo

De acordo com dados da segunda-feira (13/10) da Secretaria Estadual de Saúde (SES), SP tem 28 casos confirmados de intoxicação, além de 100 em investigação. Cinco óbitos foram confirmados e três seguem em investigação. Até o momento, 246 casos foram descartados e 15 estabelecimentos foram interditados cautelarmente.

Investigação mira rede de adulteração e falsificação

A operação que combate a adulteração de bebidas por metanol, batizada de Poison Source, foi iniciada em 3 de outubro, após a prisão de um dos maiores falsificadores do Brasil, segundo o governo de SP. O homem, que foi localizado no bairro Jardim Corumbé, na zona norte da capital paulista, é suspeito de abastecer diversas regiões do estado.

Nesta terça, a Polícia Civil mirou uma rede criminosa que adulterava e falsificava bebidas alcoólicas em diversas. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em pelo menos sete municípios além da capital: Santo André, Poá, São José dos Campos, Santos, Guarujá, Presidente Prudente e Araraquara. Um dos seis presos também foi indiciado em flagrante por porte ilegal de armas.

Números do Governo de SP

  • 128 casos de intoxicação no total, sendo 28 confirmados e 100 em investigação. 246 casos descartados
  • 5 mortes confirmadas, (três homens de 54, 46 e 45 anos), residentes da cidade de São Paulo, uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo e um homem de Osasco de 23 anos)
  • 3 mortes em investigação, sendo uma  na capital e dois em São Bernardo do Campo, na região metropolitana
  • Mais de 21,4 mil garrafas apreendidas desde o dia 29 de setembro, e mais de 71,4 mil garrafas apreendidas ao longo de 2025
  • Mais de 105,2 mil insumos apreendidos
  • 480 mil rótulos apreendidos desde o dia 29 de setembro Mais de 15 milhões de rótulos apreendidos ao longo do ano
  • Mais de 121,8 mil vasilhames vazios apreendidos
  • 57 pessoas presas; 30 desde o dia 29 de setembro
  • 15 estabelecimentos interditados cautelarmente

 

