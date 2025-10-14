Operação contra metanol prende 6 em 1 dia em SP. Prisões sobem para 57

A Polícia Civil de São Paulo prendeu seis pessoas nesta terça-feira (14/10) durante as operações que investigam adulteração e falsificação de bebidas por metanol no estado. O número de presos no ano por adulteração de bebidas subiu para 57.

Segundo a polícia, o suspeito preso revendia as garrafas com itens falsificados

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo 2 de 7

Tampas usadas nas falsificações das garrafas.

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo 3 de 7

O suspeito abastecia diversas regiões de SP, principalmente o interior

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo 4 de 7

O suspeito preso falsificava até os selos da Receita Federal

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo 5 de 7

As garrafas eram vendidas a falsificadores de bebidas e de lá chegavam em baladas de SP

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo 6 de 7

Polícia apreendeu itens usados nas falsificações das garrafas

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo 7 de 7

Suspeito preso comprava garrafas usadas, lavava elas e revendia com embalagens falsas

Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo

De acordo com dados da segunda-feira (13/10) da Secretaria Estadual de Saúde (SES), SP tem 28 casos confirmados de intoxicação, além de 100 em investigação. Cinco óbitos foram confirmados e três seguem em investigação. Até o momento, 246 casos foram descartados e 15 estabelecimentos foram interditados cautelarmente.

Investigação mira rede de adulteração e falsificação

A operação que combate a adulteração de bebidas por metanol, batizada de Poison Source, foi iniciada em 3 de outubro, após a prisão de um dos maiores falsificadores do Brasil, segundo o governo de SP. O homem, que foi localizado no bairro Jardim Corumbé, na zona norte da capital paulista, é suspeito de abastecer diversas regiões do estado.

Nesta terça, a Polícia Civil mirou uma rede criminosa que adulterava e falsificava bebidas alcoólicas em diversas. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em pelo menos sete municípios além da capital: Santo André, Poá, São José dos Campos, Santos, Guarujá, Presidente Prudente e Araraquara. Um dos seis presos também foi indiciado em flagrante por porte ilegal de armas.

Números do Governo de SP