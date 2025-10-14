Operação contra metanol prende 6 em 1 dia em SP. Prisões sobem para 57

A Polícia Civil de São Paulo prendeu seis pessoas nesta terça-feira (14/10) durante as operações que investigam adulteração e falsificação de bebidas por metanol no estado. O número de presos no ano por adulteração de bebidas subiu para 57.
7 imagensFechar modal.1 de 7
Segundo a polícia, o suspeito preso revendia as garrafas com itens falsificados
Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo2 de 7
Tampas usadas nas falsificações das garrafas.
Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo3 de 7
O suspeito abastecia diversas regiões de SP, principalmente o interior
Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo4 de 7
O suspeito preso falsificava até os selos da Receita Federal
Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo5 de 7
As garrafas eram vendidas a falsificadores de bebidas e de lá chegavam em baladas de SP
Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo6 de 7
Polícia apreendeu itens usados nas falsificações das garrafas
Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo7 de 7
Suspeito preso comprava garrafas usadas, lavava elas e revendia com embalagens falsas
Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo
De acordo com dados da segunda-feira (13/10) da Secretaria Estadual de Saúde (SES), SP tem 28 casos confirmados de intoxicação, além de 100 em investigação. Cinco óbitos foram confirmados e três seguem em investigação. Até o momento, 246 casos foram descartados e 15 estabelecimentos foram interditados cautelarmente.
Leia também
-
Metanol: Procon fecha posto em cidade com mais casos suspeitos em SP
-
Metanol: SP confirma 28 casos de intoxicação e investiga outros 100
-
Metanol: 14 perguntas para entender os riscos e como se proteger
-
Metanol na bebida: Polícia de SP analisa celulares de oito suspeitos
Investigação mira rede de adulteração e falsificação
A operação que combate a adulteração de bebidas por metanol, batizada de Poison Source, foi iniciada em 3 de outubro, após a prisão de um dos maiores falsificadores do Brasil, segundo o governo de SP. O homem, que foi localizado no bairro Jardim Corumbé, na zona norte da capital paulista, é suspeito de abastecer diversas regiões do estado.
7 imagensFechar modal.1 de 7
Segundo a polícia, o suspeito preso revendia as garrafas com itens falsificados
Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo2 de 7
Tampas usadas nas falsificações das garrafas.
Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo3 de 7
O suspeito abastecia diversas regiões de SP, principalmente o interior
Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo4 de 7
O suspeito preso falsificava até os selos da Receita Federal
Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo5 de 7
As garrafas eram vendidas a falsificadores de bebidas e de lá chegavam em baladas de SP
Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo6 de 7
Polícia apreendeu itens usados nas falsificações das garrafas
Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo7 de 7
Suspeito preso comprava garrafas usadas, lavava elas e revendia com embalagens falsas
Divulgação/ Polícia Civil de São Paulo
Nesta terça, a Polícia Civil mirou uma rede criminosa que adulterava e falsificava bebidas alcoólicas em diversas. Foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão em pelo menos sete municípios além da capital: Santo André, Poá, São José dos Campos, Santos, Guarujá, Presidente Prudente e Araraquara. Um dos seis presos também foi indiciado em flagrante por porte ilegal de armas.
Números do Governo de SP
- 128 casos de intoxicação no total, sendo 28 confirmados e 100 em investigação. 246 casos descartados
- 5 mortes confirmadas, (três homens de 54, 46 e 45 anos), residentes da cidade de São Paulo, uma mulher de 30 anos de São Bernardo do Campo e um homem de Osasco de 23 anos)
- 3 mortes em investigação, sendo uma na capital e dois em São Bernardo do Campo, na região metropolitana
- Mais de 21,4 mil garrafas apreendidas desde o dia 29 de setembro, e mais de 71,4 mil garrafas apreendidas ao longo de 2025
- Mais de 105,2 mil insumos apreendidos
- 480 mil rótulos apreendidos desde o dia 29 de setembro Mais de 15 milhões de rótulos apreendidos ao longo do ano
- Mais de 121,8 mil vasilhames vazios apreendidos
- 57 pessoas presas; 30 desde o dia 29 de setembro
- 15 estabelecimentos interditados cautelarmente