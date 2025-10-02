Operação da PF mira quadrilha que saqueava benefícios da Caixa

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (02/10), uma operação para desarticular um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal. A ação cumpriu três mandados de busca e apreensão no bairro Vila São Jorge, na Zona Noroeste de Santos (SP), expedidos pela 5ª Vara Federal da cidade.

As investigações começaram após a abordagem de duas mulheres em frente a uma agência da Caixa, em São Vicente, em atitude suspeita. Com elas, os policiais encontraram anotações com diversos nomes e CPFs, indícios de que fariam parte de um esquema de saques fraudulentos de benefícios sociais.

De acordo com a PF, as duas eram orientadas por um terceiro indivíduo, apontado como líder da quadrilha, responsável por coordenar as ações criminosas. Além disso, foi constatado que uma das mulheres também aparecia como destinatária de valores desviados de contas bancárias de vítimas em vários estados do país.

Durante a operação desta quinta-feira, foram apreendidos celulares, computadores e documentos que serão submetidos a perícia. A expectativa é de que o material revele novos elementos sobre a extensão da fraude e a participação de outros integrantes no esquema.

Os investigados poderão responder por furto mediante fraude, estelionato e associação criminosa, crimes que podem levar a penas de até 13 anos de prisão.