Operação Desmonte 2: Polícia impede soltura de investigado e prende mais suspeitos

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), realizou a operação “Desmonte 2”, que resultou no cumprimento de três mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão em diferentes pontos de Rio Branco, incluindo os bairros Cidade do Povo e Baixada da Sobral.

De acordo com o delegado titular da Draco, Gustavo Neves, as ordens judiciais também foram executadas contra investigados já recolhidos no sistema prisional. Um dos alvos estava prestes a ser colocado em liberdade, mas seguirá preso após o novo mandado.

“Hoje realizamos a operação Desmonte 2, cumprindo mandados de busca na Cidade do Povo e na Baixada da Sobral. Conseguimos tirar de circulação investigados que já respondiam por outros crimes. Um deles estava na eminência de ser solto, mas permanecerá preso, agora respondendo ao processo desta investigação da Draco”, explicou.

Neves ressaltou que a continuidade da operação tem como objetivo enfraquecer a atuação de facções criminosas.

“Acreditamos que com tudo isso diminuímos a força dessas organizações que atuam aqui no nosso estado”, afirmou.