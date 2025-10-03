Operação do MPRJ contra o jogo do bicho prende presidente da Mocidade

O presidente da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel, Flávio da Silva Santos (foto em destaque), conhecido como Pepé ou Flávio da Mocidade, foi preso nesta sexta-feira (3/10) durante uma operação do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) contra a chamada “nova cúpula do jogo do bicho”.

A ação foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ), que denunciou os investigados por organização criminosa voltada à exploração de jogos de azar.

Matéria em atualização.