Operação mira influenciadora que sugeriu “fuzilamento” contra deputado Nikolas Ferreira

A atriz Juliana Rosa, conhecida como “Juju dos Teclados”, foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro após publicações nas redes sociais em que sugeria o “fuzilamento” do deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e outros políticos conservadores. A ação ocorreu em sua residência em Volta Redonda (RJ), onde foram apreendidos documentos e equipamentos eletrônicos da influenciadora.

As publicações de Juliana Rosa ocorreram após o assassinato do ativista conservador Charlie Kirk, nos Estados Unidos, morto com um tiro durante uma palestra. Nos vídeos compartilhados, a atriz elogiava a morte do americano e sugeria que atitudes semelhantes fossem adotadas no Brasil, citando políticos, empresários e figuras públicas como possíveis alvos.

O deputado Nikolas Ferreira comentou a operação em suas redes sociais, afirmando que a influenciadora “usou suas redes para sugerir meu fuzilamento e de outros conservadores” e que a ação da polícia resultou na apreensão de computadores e celulares.

A Polícia Civil do Rio de Janeiro segue investigando o caso, que envolve incitação à violência e possíveis ameaças a figuras públicas.