Operação no Rio: pista de acesso ao Galeão é liberada após bloqueio

Uma das pistas da Avenida 20 de Janeiro que dá acesso ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro, o Galeão, foi liberada após ficar parcialmente bloqueada por um caminhão nesta terça-feira (28/10). A informação foi confirmada pela administração do aeroporto por volta das 15h.

A interdição se deu durante a megaoperação no Rio de Janeiro que deixou 60 mortos. Não foi informado quem deixou o veículo no local.

Leia também

Segundo o RIOgaleão, o trânsito está liberado e “operações do aeroporto seguem normais”.

Megaoperação no Rio

A pista foi bloqueada em meio à megaoperação contra o Comando Vermelho, deflagrada nesta manhã. Ao todo, 2,5 mil agentes de segurança foram às ruas nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte. Os criminosos contra-atacaram com barricadas, drones, bombas e tiros.

Cerca de 81 prisões foram efetuadas. Os policiais também apreenderam um grande arsenal, incluindo 75 fuzis. A ação foi deflagrada para cumprir 51 mandados de prisão contra traficantes que atuam no Complexo da Penha.