Operação no RJ: governador liga para Gleisi e esclarece críticas

Horas após acusar o governo Lula de negar ajuda ao estado, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL), ligou para a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, nesta terça-feira (28/10).
O telefonema foi feito à tarde. Segundo auxiliares de Gleisi ouvidos pela coluna sob reserva, o governador buscou a ministra para esclarecer que não teve a intenção de criticar o governo federal com a declaração.
Em entrevista coletiva pela amanhã, Castro disse que a gestão Lula negou ajuda para operações policiais no Rio e que o estado estaria “sozinho” na mega ação desta terça nos complexos do Alemão e da Penha.
Segundo o governador fluminense, a gestão Lula teria negado, por três vezes, o empréstimo de blindados para realização de operações no Rio de Janeiro.
“Para emprestar o blindado, tinha que ter GLO, e o presidente (Lula) é contra a GLO. Cada dia uma razão para não estar colaborando”, reclamou o governador do Rio.
A operação já deixou mais de 60 mortos, entre eles, quatro policiais, o que a torna a mais letal da história. Ao todo, 2,5 mil agentes de segurança saíram às ruas nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte.