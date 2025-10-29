Operação policial no Rio matou mais que massacre do Carandiru em SP

O total de mortos na megaoperação policial contra o Comando Vermelho (CV), deflagrada na manhã de terça-feira (28/10), no Rio de Janeiro, já ultrapassa o número de vítimas do massacre do Carandiru, quando 111 presos foram assassinados no presídio de São Paulo, em 1992.

No início da tarde desta quarta-feira (29), as forças de segurança fluminenses informaram que 119 pessoas morreram na ação — 115 suspeitos e quatro policiais. Os dados foram contabilizados a partir dos corpos recebidos pelo Instituto Médico-Legal (IML).

Em contrapartida, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) divulgou um balanço diferente: 132 vítimas, sendo 128 moradores dos complexos da Penha e do Alemão, além de quatro policiais.

Durante a madrugada, moradores da Penha levaram pelo menos 72 corpos à Praça São Lucas, dentro da comunidade. Segundo relatos, esses cadáveres não constam na contagem oficial, o que pode elevar ainda mais o total de mortos.

10 imagens Fechar modal. 1 de 10

Tercio Teixeira/Especial Metrópoles 2 de 10

Tercio Teixeira/Especial Metrópoles 3 de 10

Tercio Teixeira/Especial Metrópoles 4 de 10

Tercio Teixeira/Especial Metrópoles 5 de 10

Tercio Teixeira/Especial Metrópoles 6 de 10

Tercio Teixeira/Especial Metrópoles 7 de 10

Tercio Teixeira/Especial Metrópoles 8 de 10

Tercio Teixeira/Especial Metrópoles 9 de 10

Tercio Teixeira/Especial Metrópoles 10 de 10

Tercio Teixeira/Especial Metrópoles

De qualquer forma, o total de mortos já supera os 111 presos assassinados no massacre do Carandiru, em 2 de outubro de 1992, quando a Polícia Militar de São Paulo invadiu o Pavilhão 9 da Casa de Detenção, na zona norte da capital, para conter uma rebelião. Na ocasião, 77 detentos foram mortos por policiais e 34 por outros presos, segundo dados do Ministério Público.

Leia também

Na época, o governo paulista era comandado por Luiz Antônio Fleury Filho, e a Polícia Militar estava sob responsabilidade do então secretário da Segurança Pública, Pedro Franco de Campos. Pelo alto número de vítimas e pelo uso excessivo da força, o episódio ficou conhecido como massacre do Carandiru.

Em 2024, a Justiça de São Paulo absolveu 74 policiais militares envolvidos no massacre de todas as penas. A decisão judicial foi fruto do cumprimento de um decreto anterior de Jair Bolsonaro (PL), que, em 2022, havia dado indulto de Natal, perdoando agentes de segurança pública condenados por crimes cometidos há mais de 30 anos.

Megaoperação no Rio

Uma megaoperação contra o Comando Vermelho foi deflagrada na manhã dessa terça-feira (28/10) no Rio de Janeiro. Ao todo, 2,5 mil agentes de segurança saíram às ruas nos complexos do Alemão e da Penha, na zona norte, para cumprir 100 mandados de prisão, segundo as forças policiais fluminenses.

Criminosos, no entanto, contra-atacaram com barricadas, drones, bombas e tiros à investida policial. De acordo com a contagem oficial, pelo menos 119 pessoas foram mortas durante o confronto — sendo 115 consideradas suspeitas e quatro policiais. A operação foi deflagrada pelo governo de Cláudio Barbosa (PL) e já é considerada a mais letal do Rio.

Na madrugada desta quarta-feira (29/10), no dia seguinte à operação, moradores do Complexo da Penha levaram ao menos 72 corpos para a Praça São Lucas, no interior da comunidade. As vítimas não fazem parte da contagem policial e podem elevar número de mortos.