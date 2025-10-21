Operação prende responsáveis por mais de 80 pontos de tráfico do PCC

Policiais civis de São Paulo realizam nesta terça-feira (21/10) uma operação contra integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) que seriam “auditores” da facção, atuando na fiscalização de 80 ponto de tráfico de drogas. Até o início da manhã, 16 pessoas já haviam sido presas.

Ao todo, são cumpridos 38 mandados de prisão preventiva e 110 de busca e apreensão em cidades como São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Mogi das Cruzes.

Segundo as investigações, os envolvidos também exercem “cargos administrativos” na facção, sendo responsáveis por “cadastrar” novos integrantes, bem como fiscalizar e punir aqueles que descumprem alguma norma.

A estrutura da quadrilha foi descoberta por agentes da 8ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). Segundo o delegado Guilherme Leonel, responsável pela operação, somente em um dos pontos de tráfico administrados pelos investigados foi contabilizado o ganho de mais de R$ 700 mil em uma semana.

Além dos 16 presos até o início da manhã, também foram apreendidas porções de drogas, celulares, dinheiro em espécie, documentos e cadernos com informações sobre a contabilidade do tráfico.

Foram mobilizados 240 policiais na Operação Auditoria, segundo a Secretaria da Segurança Pública. Os cumprimentos de mandados seguem em andamento.