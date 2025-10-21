21/10/2025
Universo POP
Comerciante viraliza cantando música de Caetano e cantor se emociona: ‘Canta lindamente’
João Augusto Liberato, filho de Gugu, é o novo apresentador da Record
Influenciadora morre aos 29 anos após complicação rara de parto em casa
Assassino de John Lennon revela verdadeira motivação do crime após 45 anos
Participante é expulsa de reality após agredir colega durante discussão ao vivo
Participante da Fazenda chama atenção ao aparecer com volume no short; VEJA VÍDEO
Confusão em reality show: participante perde o controle e agride colega
Virginia Fonseca volta ao loiro e exibe novo visual iluminado após meses com fios acobreados
Isabella Arantes: conheça a bailarina grávida do primeiro filho de Gabriel Medina
Mumuzinho surpreende faxineira durante show no Rio: “Você não vai trabalhar mais hoje”

Operação prende responsáveis por mais de 80 pontos de tráfico do PCC

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
operacao-prende-responsaveis-por-mais-de-80-pontos-de-trafico-do-pcc

Policiais civis de São Paulo realizam nesta terça-feira (21/10) uma operação contra integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) que seriam “auditores” da facção, atuando na fiscalização de 80 ponto de tráfico de drogas. Até o início da manhã, 16 pessoas já haviam sido presas.

Ao todo, são cumpridos 38 mandados de prisão preventiva e 110 de busca e apreensão em cidades como São Paulo, Guarulhos, Itaquaquecetuba, Ferraz de Vasconcelos, Suzano e Mogi das Cruzes.

Leia também

Segundo as investigações, os envolvidos também exercem “cargos administrativos” na facção, sendo responsáveis por “cadastrar” novos integrantes, bem como fiscalizar e punir aqueles que descumprem alguma norma.

A estrutura da quadrilha foi descoberta por agentes da 8ª Central Especializada de Repressão a Crimes e Ocorrências Diversas (Cerco). Segundo o delegado Guilherme Leonel, responsável pela operação, somente em um dos pontos de tráfico administrados pelos investigados foi contabilizado o ganho de mais de R$ 700 mil em uma semana.

Além dos 16 presos até o início da manhã, também foram apreendidas porções de drogas, celulares, dinheiro em espécie, documentos e cadernos com informações sobre a contabilidade do tráfico.

Foram mobilizados 240 policiais na Operação Auditoria, segundo a Secretaria da Segurança Pública. Os cumprimentos de mandados seguem em andamento.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost