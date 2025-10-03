03/10/2025
Operação Quasar: empresário é alvo da PF por ocultar dinheiro do crime

A Polícia Federal (PF) cumpriu, nesta sexta-feira (3/10), mandado de busca e apreensão contra um dos principais investigados da Operação Quasar, representante de uma gestora de fundos de investimento.

Segundo a investigação, o alvo seria fundamental no esquema que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de investigados ligados ao comércio de combustíveis, prática que envolvia movimentações financeiras milionárias.

Os investigados poderão responder por gestão fraudulenta de instituição financeira; lavagem de dinheiro; além de outros delitos conexos identificados no curso da apuração

As penas previstas podem ultrapassar 20 anos de prisão, somadas.

Operação Quasar
A Operação Quasar tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituições financeiras.

A investigação identificou um esquema sofisticado que utilizava fundos de investimento para ocultar patrimônio de origem ilícita, com indícios de ligação com facções criminosas, como o Primeiro Comando da Capital (PCC).

A estrutura criminosa operava por meio de múltiplas camadas societárias e financeiras, nas quais fundos de investimento detinham participação em outros fundos ou empresas.

Essa teia complexa dificultava a identificação dos verdadeiros beneficiários e tinha como principal finalidade a blindagem patrimonial e a ocultação da origem dos recursos.

Entre as estratégias utilizadas estavam transações simuladas de compra e venda de ativos, como imóveis e títulos, entre empresas do mesmo grupo, sem propósito econômico real.

