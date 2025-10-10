Operação reforça presença policial e intensifica fiscalização em áreas estratégicas

A Polícia Militar do Acre (PMAC) iniciou uma nova fase de operações preventivas em Rio Branco, com foco no reforço da segurança pública e na presença constante de policiamento em áreas vulneráveis. A ação é coordenada pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE) e supervisionada pela Diretoria Operacional (DIROP), com o acompanhamento do Centro de Operações Policiais Militares (COPOM).

Entre as principais estratégias adotadas na operação estão o patrulhamento motorizado e a pé, voltado à ampliação da presença da PM nas comunidades, além da realização de blitz e barreiras policiais, tanto fixas quanto móveis, para fiscalização e abordagens de veículos e motocicletas.

As equipes atuarão de forma intensificada nos bairros Belo Jardim I e II, Taquari, Praia do Amapá, Recanto dos Buritis, Santa Inês e Vila Acre, além dos ramais da Rodovia Transacreana.

Conforme o comando da PMAC, o objetivo é inibir ações criminosas, aumentar a sensação de segurança da população e reforçar o trabalho ostensivo nas regiões com maior registro de ocorrências. As operações seguem o planejamento estratégico da corporação e serão realizadas de forma contínua nos próximos dias.