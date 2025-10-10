10/10/2025
Operação reforça presença policial e intensifica fiscalização em áreas estratégicas

PM reforça presença em bairros e ramais de Rio Branco com novas operações preventivas para coibir crimes e aumentar a segurança da população

A Polícia Militar do Acre (PMAC) iniciou uma nova fase de operações preventivas em Rio Branco, com foco no reforço da segurança pública e na presença constante de policiamento em áreas vulneráveis. A ação é coordenada pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE) e supervisionada pela Diretoria Operacional (DIROP), com o acompanhamento do Centro de Operações Policiais Militares (COPOM).

Blitz em andamento — Policiais militares realizam abordagens e fiscalizações em pontos estratégicos da capital/Foto cedida

Entre as principais estratégias adotadas na operação estão o patrulhamento motorizado e a pé, voltado à ampliação da presença da PM nas comunidades, além da realização de blitz e barreiras policiais, tanto fixas quanto móveis, para fiscalização e abordagens de veículos e motocicletas.

Patrulhamento motorizado — Equipes do Comando de Policiamento Especializado intensificam rondas em áreas consideradas vulneráveis/Foto cedida

As equipes atuarão de forma intensificada nos bairros Belo Jardim I e II, Taquari, Praia do Amapá, Recanto dos Buritis, Santa Inês e Vila Acre, além dos ramais da Rodovia Transacreana.

Ação integrada — Operação conta com o acompanhamento do COPOM e supervisão da Diretoria Operacional da PMAC/Foto cedida

Conforme o comando da PMAC, o objetivo é inibir ações criminosas, aumentar a sensação de segurança da população e reforçar o trabalho ostensivo nas regiões com maior registro de ocorrências. As operações seguem o planejamento estratégico da corporação e serão realizadas de forma contínua nos próximos dias.

