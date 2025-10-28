Operação Vanilla Sky prende 16 suspeitos e desarticula facção criminosa no Acre

O Ministério Público do Acre (MPAC), por meio do Grupo de Atuação Especial no Combate ao Crime Organizado (Gaeco), deflagrou nesta terça-feira (28) a Operação Vanilla Sky, em Feijó, com o apoio da Polícia Militar. A ação tem como foco o combate a organizações criminosas com atuação estruturada no município.

Ao todo, foram cumpridos 16 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão, expedidos pelo Poder Judiciário. Durante as diligências, houve dois flagrantes, com a apreensão de uma arma, relógios e entorpecentes. As ações ocorreram em vários pontos da cidade, visando desarticular núcleos operacionais ligados ao tráfico e outras práticas ilícitas.

Cerca de 44 policiais militares participaram da operação, além de promotores de Justiça e servidores do MPAC. Segundo o órgão, a ação é parte de uma estratégia de enfrentamento ao crime organizado no interior do estado, que tem apresentado ramificações em diferentes regiões.

As investigações foram iniciadas a partir da análise de dados apreendidos com integrantes de uma organização criminosa, o que permitiu identificar a estrutura e a expansão territorial do grupo criminoso, bem como o envolvimento de membros na distribuição de drogas.

De acordo com a promotora de Justiça Maísa Arantes Burgos, integrante do Gaeco, a operação “representa mais um passo no enfrentamento ao crime organizado, reafirmando o compromisso do Ministério Público com a segurança e a justiça”.

O MPAC informou que continuará acompanhando o andamento das diligências e que novas medidas judiciais podem ser adotadas conforme o avanço das investigações.