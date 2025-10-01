Operações investigam fraudes em concursos; servidores públicos e empresa são alvos

Duas operações deflagradas nesta quarta-feira (1º) miram suspeitos de fraudes em concursos públicos realizados em cidades do Oeste de Santa Catarina. As investigações apuram o envolvimento de uma empresa organizadora e de um servidor municipal no esquema.

A força-tarefa, coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco), cumpre um mandado de prisão em Palmitos e 44 ordens de busca e apreensão em nove municípios catarinenses e um no Paraná. A Justiça também determinou a suspensão de oito servidores públicos e o bloqueio das atividades da empresa investigada. Os nomes não foram divulgados.

As ações foram batizadas de “Operação Electus 2” e “Operação Papel Marcado”, conduzidas pelas promotorias do Ministério Público de Campo Erê e Xanxerê. Segundo o Gaeco, as fraudes consistiam na manipulação de gabaritos em concursos e processos seletivos, com indícios de participação de um funcionário público.

As operações são desdobramento da primeira fase da Operação Electus, realizada em junho, e têm como objetivo desarticular o esquema, coletar provas e garantir a lisura dos certames.

Cidades com mandados de busca e apreensão: