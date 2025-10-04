Operador de máquinas é esfaqueado após briga em bar no interior do Acre

Na noite deste sábado (4), Gustavo de Souza Nascimento, de 26 anos, operador de máquinas agrícolas, foi esfaqueado na região lateral do tórax durante uma briga em um bar localizado no km 70 da BR-364, na zona rural do interior do Acre.

Segundo informações, Gustavo trabalhava em uma fazenda local e estava consumindo bebidas alcoólicas em um boteco quando se desentendeu com um peão de uma propriedade vizinha. A confusão começou após o agressor tentar tomar o celular da vítima à força, gerando uma luta corporal.

Durante a briga, o suspeito desferiu golpes de faca contra Gustavo e chegou a persegui-lo na tentativa de continuar o ataque. Apesar do ferimento, a vítima conseguiu caminhar cerca de 1 km pela rodovia até o km 69, onde foi encontrada por uma ambulância de Sena Madureira que seguia para Rio Branco com outro paciente.

A equipe médica realizou os primeiros atendimentos no local e acionou a ambulância 10, destinada a ocorrências com arma branca, para o transporte completo. Após receber cuidados iniciais, Gustavo foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado grave.

A Polícia Militar foi acionada e realiza buscas na região para localizar o agressor, que fugiu após o crime.