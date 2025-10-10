10/10/2025
Universo POP
“O Cavaleiro dos Sete Reinos”: spin-off do universo GOT ganha 1º trailer
Bella Longuinho faz cirurgia de redesignação sexual: “Renasço inteira”
Virginia Fonseca presenteia assessora com silicone e enxerto nos glúteos
“Roubou meu ficante!”: influenciadora de Manaus expõe suposto envolvimento de Carlinhos Maia com seu ‘bofe’
Patixa Teló assume ter matado Odete Roitman, de Vale Tudo
Vini Jr quebra silêncio e pede perdão para Virginia: leia a íntegra
Zé Felipe nega traição e reafirma o respeito no relacionamento com Virgínia: “Ela é incrível”
Paramount anuncia fim de seis canais no Brasil, incluindo MTV, Nickelodeon e Comedy Central
Identidade de assassino de Odete Roitman “vaza” em festa do elenco; veja vídeo
Homem em situação de rua cata lixo usando salto agulha e surpreende internautas

Opinião: Autora de “Vale Tudo” pegou um final lendário e entregou um show de horrores

Escrito por Portal Leo Dias
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
opiniao:-autora-de-“vale-tudo”-pegou-um-final-lendario-e-entregou-um-show-de-horrores

A morte da Odete Roitman (Debora Bloch) era pra ser o auge de “Vale Tudo”. Era para o telespectador estar grudado na tela, tentando adivinhar quem foi o assassino, roendo as unhas a cada pista. Mas o que a gente viu essa semana foi um festival de confusão, enrolação e cenas sem pé nem cabeça. Os depoimentos dos cinco suspeitos – Maria de Fátima (Bella Campos), Celina (Malu Galli), Heleninha (Paolla Oliveira), Marco Aurélio (Alexandre Nero) e César (Cauã Reymond) foram um show de horrores.

De segunda (6) pra cá, os capítulos estão tão mal feitos que o público não consegue mais saber o que é dica de verdade e o que é erro de roteiro. Virou bagunça. Tudo parece jogado. Qualquer um pode ser o assassino da Odete, mas não porque a história levou a isso — e sim porque nada faz sentido.

Leia Também

No capítulo desta quinta-feira (9), então, foi o fundo do poço: colocaram todos os suspeitos para depor um atrás do outro, como se fosse uma fila de confessionário de reality show. Sem advogado, sem lógica, com flashback de cena velha. Cada um usa o depoimento pra desabafar. E o delegado? Parece personagem de comédia.

Era pra ser tenso. Foi entediante. O mistério que todo mundo esperava virou piada. E o pior: tá tudo tão mal costurado que o público não sabe mais o que é pista e o que é furo de edição. Tem cena que contradiz o que já foi mostrado, tem personagem agindo de um jeito num capítulo e de outro no seguinte. Como é que alguém vai adivinhar o assassino assim? A resposta parece ser: tanto faz, qualquer um serve.

Manuela Dias pegou um final lendário da TV brasileira e entregou um amontoado de cenas arrastadas, sem impacto e sem emoção. “Vale Tudo” merecia mais. O público também.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Polícia conclui inquérito e indicia homem por homicídio de bióloga morta com linha de cerol

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost