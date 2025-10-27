Opinião: Nicole Bahls não é a melhor dançarina, mas é a estrela da “Dança dos Famosos”

Nicole Bahls não é a melhor dançarina da “Dança dos Famosos”, e isso não é segredo pra ninguém — nem pra ela. Mas aí está a graça: mesmo sem dominar os passos mais técnicos, ela é hoje o nome mais comentado do quadro do “Domingão com Huck”. E isso diz muito sobre o momento atual do “Dança” e, claro, sobre a trajetória singular que Nicole construiu na TV.

No último domingo (26), Sabrina Sato sentou na bancada de jurados e trouxe à tona uma memória que tocou o público: os tempos em que ela e Nicole eram alvos fáceis de piadas e humilhações no Pânico. “Hoje ela tá aqui brilhando”, disse Sabrina. Luciano Huck completou: “Vocês são donas da própria história”. É verdade. Nicole virou o jogo.

Ela passou por realities como quem atravessa chuva sem se molhar: “A Fazenda”, “Power Couple”, entrevistas constrangedoras, capas de revista, piadas infames — nada a derrubou. Mesmo sem um “talento técnico” que a encaixe em uma gaveta (não é cantora, atriz nem apresentadora), Nicole sempre se manteve relevante. E o melhor: com o carinho do público.

Na “Dança”, isso virou vantagem. O quadro há tempos deixou de ser uma competição puramente técnica. Quem dança melhor raramente vence. Hoje, ganha quem chama atenção, emociona, diverte, entrega meme, narrativa, repercussão. Nicole é, nesse sentido, um case de sucesso midiático.

Ela não deveria ter voltado na repescagem? Muita gente dança melhor que ela? Com certeza. Mas o programa vive de audiência — e Nicole entrega isso. Ela se tornou essencial ao entretenimento de domingo. Transborda carisma, entrega bons VTs, rende pauta, movimenta redes. Em tempos de TV que briga por engajamento, ela vale ouro.

Nicole Bahls é a prova viva de que carisma é um talento. E que, sim, é possível vencer — ou pelo menos brilhar — sendo exatamente quem se é.